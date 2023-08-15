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15 Ağustos 2023 Salı 17:15:00 - Güncelleme:15 Ağustos 2023 Salı 17:15:00

Diyarbakır annelerinden çocuklarına "teslim ol" çağrısı

Kaynak: AA

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Anne Sevgi Çağmar, "Oğlum gel, teslim ol. Devletimiz güçlüdür. Gel askerimize, polisimize teslim ol." dedi.

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetine kararlılıkla devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1443'üncü gününde sürüyor.

Oturma eyleminde yer alan anne ve babalar, kentte etkili olan ve 40 dereceyi aşan sıcağa rağmen ellerinde çocuklarının fotoğraflarıyla evlat yolu gözlüyor.

Annelerden Sevgi Çağmar, 8 yıldır oğluna hasret olduğunu söyledi.

Oğlunun üniversitede okuduğu sırada kandırılarak dağa götürüldüğünü ifade eden Çağmar, "Oğlum gel, teslim ol. Devletimiz güçlüdür. Gel askerimize, polisimize teslim ol. Oturma eylemini sonuna kadar sürdüreceğim. Kararlıyım, bu mücadeleme devam edeceğim." dedi.

Baba Necmettin Biçer de kızı Gülcan'a kavuşma ümidiyle oturma eylemini sürdürdüğünü belirtti. Evladını çok özlediğini aktaran Biçer, eylemi sürdürmekte kararlı olduğunu dile getirdi.

Çocuklarının güvenlik güçlerine teslim olması için çağrıda bulunan Biçer, "Anneler ve babalar burada perişan oldular. Gelin güvenlik güçlerine teslim olun. Kesinlikle orada durmayın, gelin güvenlik güçlerine teslim olun." ifadelerini kullandı.

Etiketler : diyarbakır anneleri evlat nöbeti oturma eylemi hdp
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