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18 Nisan 2023 Salı 17:15:00 - Güncelleme:18 Nisan 2023 Salı 17:15:00

Diyarbakır annelerinden çocuklarına "teslim ol" çağrısı

Kaynak: AA

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Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1324'üncü gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Rahime Taşçı, evladına duyduğu özlemi dile getirdi.

Taşçı, "Faruk burada seni bekliyorum, gel güvenlik güçlerimize teslim ol. 10 senedir bayram yaşamıyorum. Kardeşlerin de seni bekliyor." dedi.

Oğlu Özkan için eylem yapan baba Süleyman Aydın ise evladına kavuşuncaya kadar mücadeleyi sürdüreceğini belirtti.

Aydın, "Bütün dünya feryadımızı duydu, bir tek HDP duymadı. Burada evladımızı istiyoruz. Kararlı bir şekilde sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz. Gelin, güvenlik güçlerimize teslim olun, bu hasretlik bitsin." ifadelerini kullandı.

Etiketler : diyarbakır anneleri oturma eylemi hdp
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