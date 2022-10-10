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10 Ekim 2022 Pazartesi 17:37:00 - Güncelleme:10 Ekim 2022 Pazartesi 17:37:00

Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

Kaynak: AA

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Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1134'üncü gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren anne Rahime Taşçı, Kars'tan oğlu Faruk'a kavuşma ümidiyle gelerek eylem yaptığını söyledi.

Taşçı, "9 senedir Faruk'u görmedim. Faruk oğlum gerekirse 9 sene daha burada kalacağım, bir yere gitmeyeceğim. Oğlum gel, teslim ol." dedi.

Siirt'ten 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Yusuf için gelerek evlat nöbetini sürdüren baba Nurettin Ödümlü de tek isteklerinin evlatlarına kavuşmak olduğunu belirtti.

Evlatlarına kavuşana kadar eyleme devam edeceklerini anlatan Ödümlü, "Evlatlarımızı HDP'den istiyoruz. Evlatlarımızı alana kadar gitmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

AİLELERE DESTEK ZİYARETLERİ SÜRÜYOR

15 Temmuz Federasyonu Genel Başkanı Emre Şahin, Diyarbakır annelerine destek ziyaretinde bulundu.

Beraberindeki heyetle ailelerle görüşen ve onlara karanfil veren Şahin, gazetecilere, ailelerin bir an önce evlatlarına kavuşmasını temenni ettiklerini söyledi.

Şahin, "Annelerimize bir sivil toplum kuruluşu olarak kulak verdik. Diğer bütün annelerimizi de buraya davet ediyoruz. Türk, Kürt, Çerkez, Zaza, Alevi, bizler her zaman bir arada bulunmayı başardık. Şu anda da aynı istikrarla bir arada bulunmaktayız. Annelerimizin sesine kulak verelim, onları işitelim. Onların sessiz çığlıklarını duyalım." dedi.

Etiketler : hdp diyarbakır anneleri evlat nöbeti
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