Diyarbakır anneleri evlatlarını bekliyor

Çocuklarının terör örgütü tarafından kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1580'inci güne ulaştı.

Evlatlarını özlemle bekleyen anneler seslerini toplumun her kesimine duyururken, evlat nöbetine katılım da günden güne artarak 370'e ulaştı.

Kararlılıkla sürdürülen oturma eylemi sayesinde 46 aile evladına kavuştu.

Yaz kış, kar yağmur, bayram salgın demeden eylemlerini aralıksız sürdüren anneler ve babalar, evlatlarının güvenlik güçlerine teslim olmasını bekliyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyen aileler yeni yılda da evlatlarına kavuşmak için umudunu sürdürüyor.

"EVLATLARIMIZIN ELİNDE KALEM VARDI, KALEMİ ALIP ELLERİNE SİLAH VERDİLER"



Anne Hatice Levent, Kütahya'dan kızı Fadime için geldiğini ve evlat nöbetini sürdürdüğünü söyledi.

Kızını almadan gitmeyeceğini belirten Levent, "Artık evlatlarımızı bıraksınlar. Bu evlatlarımızın suçu nedir? Evladımı almadan buradan gitmeyi düşünmüyorum. Evlatlarımızın elinde kalem vardı, kalemi alıp ellerine silah verdiler. İnşallah evlatlarımız gelir. Yeni yılda gözyaşı bitsin. Yeni yıl anne ve babalara mutluluk getirsin." dedi.

"Bizim yeni yılımız, bayramımız, özel günümüz yok"

İmmihan Nilifırka ise oğlu Mehmet için mücadeleyi sürdürdüğünü ifade ederek, oğluna duyduğu özlemi dile getirdi.

9 yıldır hasret olduğu evladı için eylemi sonuna kadar sürdürmeye kararlı olduğunu anlatan Nilifırka, "İnşallah anne ve babalar olarak hepimiz evlatlarımıza kavuşuruz. Bizim yeni yılımız, bayramımız, özel günümüz yok. Evlatlarımız gelirse beraber yeni yılımızı kutlarız." ifadelerini kullandı.

"EVLATLARIMIZI HASRETLE BEKLİYORUZ"



Anne Necibe Çiftçi de 8 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Roşat için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden Diyarbakır'a gelip oturma eylemine katıldığını belirtti.

Terör örgütü PKK tarafından bir oğlunun öldürüldüğünü, bir oğlunun da dağa kaçırıldığını anlatan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Burada evlatlarımızı hasretle bekliyoruz. İnşallah Allah'ın izni, devletin gücüyle evlatlarımıza kavuşuruz. Yağmur, çamur, kış demeden evlatlarımızı bekliyoruz. Oğlumu HDP ile PKK'dan istiyorum. Oğlum gittiğinden beri benim yeni yılım yok. Oğlum yeni yılda gelip teslim olursa ben de sevinirim, benim de yeni yılım kutlanır."