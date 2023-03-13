Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1288'inci gününde sürüyor.

Kızı Zübeyde için eylem yapan anne Esmer Koç, evladına kavuşmak istediğini söyledi.

Kızının yüzde 40 işitme engelli olduğunu ifade eden Koç, "10 senedir evlat hasreti çekiyorum. Yeter artık kızımı bana versinler." dedi.

Koç, kızına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Kızı Bircan Biçer için evlat nöbeti tutan Necmettin Biçer de eylem yapan aileler olarak çocuklarını terörün pençesinden kurtarmaya kararlı olduklarını belirtti.

Biçer, "Çocuklarımızı onların elinden almadan buradan ayrılmayacağız. Buradan çocuklarımıza sesleniyorum; gelin güvenlik güçlerine teslim olun." ifadelerini kullandı.