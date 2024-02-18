Annelerin evlat nöbeti sürüyor

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18 Şubat 2024 Pazar 17:03:00 - Güncelleme:18 Şubat 2024 Pazar 17:03:00

Diyarbakır anneleri evlat nöbetini sürdürüyor

Kaynak: AA

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Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önündeki oturma eylemine devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1630'uncu gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Aydan Arslan, kızı Aysun'a duyduğu özlemi dile getirdi.

Arslan, "Sonuna kadar mücadele edeceğiz, evlatlarımızı alana kadar buradan kalkmayacağız. Ne hakları vardı bu anneleri ağlatmaya? Evlatlarımızı bizden almışlar. 8 yıldır evladımı benden koparmışlar. Onun hasretini çekiyorum." dedi.

Anne Hatice Levent de evladının yolunu gözlediğini belirtti.

Kızı Fadime için oturma eylemi yaptığını anlatan Levent, "Fadime'mi almadan geri dönmek içimden bile geçmiyor. Fadime'mi alacağım. Ne hakları vardı çocuklarımızı dağa götürmeye? Yavrularımızı çok özledik." ifadelerini kullandı.

Levent, kızına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Etiketler : Diyarbakır anneleri HDP oturma eylemi PKK
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