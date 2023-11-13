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13 Kasım 2023 Pazartesi 15:38:00 - Güncelleme:13 Kasım 2023 Pazartesi 15:38:00

Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

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Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önündeki oturma eylemine devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1533'üncü gününde sürüyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişlerine devam eden annelerden Fadime Aksu, evladından 10 senedir haber almadığını söyledi.

Evladına kavuşma ümidiyle oturma eylemi yaptığını ifade eden Aksu, "Çocuğumu almadan gitmeyeceğim. Ne yapsalar da bizi yıldıramayacaklar." dedi.

"ONLAR KANDIRDILAR ÇOCUĞUMU"

Çocuğuna duyduğu özlemi dile getiren Aksu, eylemi kararlılıkla sürdüreceğini kaydetti.

Aksu, "Çocuğumu HDP'den, PKK'dan istiyorum. Onlar kandırdılar çocuğumu. Tedavi görüyordu, ameliyat olacaktı. Hala evde çocuklarımın ilaçlarını saklıyorum, kalbi delikti." diye konuştu.

İstanbul'da 17 yaşındayken 2014'te kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Fırat için oturma eylemi yapan Ziyamet Altunbey de çocuğunu çok özlediğini belirtti.

Altunbey, evine dönmesi için oğluna çağrıda bulundu.

Etiketler : hdp pkk diyarbakır anneleri evlat nöbeti oturma eylemi
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