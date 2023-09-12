VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Libya: Uluslararası yardım çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz
AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki! "Darbeci literatürünü kullanıyor"
Kim Jong-un, Putin ile görüşmek için Rusya'ya geldi
Polonya'dan Avrupa Komisyonu'na "tahıl ithalatı yasağı" çağrısı
Nijerya'dan salgın hastalıklara karşı adım: 2,2 milyon çocuk aşılanacak
Libya'da meydana gelen selde bilanço ağırlaşıyor! Can Kaybı 5 bin 200'e ulaştı
12 Eylül 2023 Salı 16:45:00 - Güncelleme:12 Eylül 2023 Salı 16:45:00

Diyarbakır anneleri evlat nöbetine kararlılıkla devam ediyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetine kararlılıkla devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1471'inci gününde sürüyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişlerine devam eden annelerden Fatma Bingöl, evladından 5 senedir haber almadığını söyledi.

Çocuğunu çok özlediğini dile getiren Bingöl, "Çocuklarımız için sonuna kadar devam edeceğiz bu eyleme. Evlatlarımızın peşini bırakın, evlatlarımızı geri verin bize. 45 evladımız geri geldi. İnanıyorum ki hepsi geri gelecek, bu annelerin yüreklerine su serpilecek." dedi.

Oğlu Emrah için eylem yapan anne Aynur Panay da evladına kavuşma ümidiyle oturma eylemini sürdürdüğünü belirtti.

Oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısı yapan Panay, "Emrah seni çok özledim. Hastayım ama sen gelmezsen buradan kalkmıyorum. Gel askere, polise teslim ol." ifadelerini kullandı.

Etiketler : diyarbakır anneleri hdp oturma eylemi evlat nöbeti
Filmde eşini ve arkadaşlarını oynatacak

Filmde eşini ve arkadaşlarını oynatacak
Filmi kadınlar çekti

Filmi kadınlar çekti
Bu sıradan bir oyun değil!

Bu sıradan bir oyun değil!
Güzellik sırrı aşk

Güzellik sırrı aşk
Sette oyun oynuyoruz

Sette oyun oynuyoruz
Menemen'de üç tatlı ses

Menemen'de üç tatlı ses
Eşlik haklarımdan vazgeçtim

Eşlik haklarımdan vazgeçtim
Şarkının başına gelmeyen kalmadı

Şarkının başına gelmeyen kalmadı
Konserin geliri şehit ve gazi ailelerine

Konserin geliri şehit ve gazi ailelerine

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX