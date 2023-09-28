VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
E-5'te zincirleme kaza
Yurt genelinde Sis operasyonu! 370 gözaltı
MGK bugün toplanıyor! Gündemde terörle mücadele var
Mitsubishi Çin'de araç üretimini durdurma karar aldı
Sağanak yağmur ve fırtına uyarısı: Sıcaklıklar düşecek
Burkina Faso'daki darbe bastırıldı
28 Eylül 2023 Perşembe 07:18:00 - Güncelleme:28 Eylül 2023 Perşembe 07:18:00

Diyanet'ten Halk TV'nin iddialarına yalanlama... "Usulsüzlüğü biz ortaya çıkardık"

Kaynak: AA

ABONE OL

Diyanet İşleri Başkanlığı, "Diyanet'te hicaz yolsuzluğu" başlıklı haberdeki iddiaları yalanladı. Yapılan açıklamada, "Halk TV isimli medya kuruluşunda art niyetli hareket edilerek ve büyük bir çarpıtma ile 'Diyanet'te hicaz yolsuzluğu' şeklinde sunulmuştur. Halbuki tam aksine, söz konusu usulsüzlüğü ortaya çıkaran ve yargıya intikal ettiren Diyanet İşleri Başkanlığımızdır. Başkanlığımız, başlatılan adli süreci takip etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2018'deki hac kayıtlarıyla ilgili alınan şikayetler hakkında yapılan tahkikat sonucunda bazı acentelerle alakalı adli makamlara suç duyurusunda bulunulduğunu, adli makamlar tarafından suça karışan kişiler hakkında adli sürecin devam ettiğini bildirdi.

Diyanetten yapılan açıklamada, "Diyanet'te hicaz yolsuzluğu" başlığıyla bir televizyonda yer alan haberin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, söz konusu usulsüzlüğün Başkanlıkça ortaya çıkarıldığı ve yargıya intikal ettirildiği belirtildi.

Açıklamada, daha güvenli hizmet sunabilmek amacıyla, hac ön müracaatı, kayıt güncelleme, kura sonuçları, organizasyon tercihi, kesin kayıt işlemleri, kafile uçuş bilgileri gibi hac kayıt sürecine ilişkin iş ve işlemlerin 2019 yılından itibaren e-Devlet üzerinden yapıldığı hatırlatıldı.

Hac kuralarının da noter gözetiminde gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2018 yılındaki hac kayıtlarıyla alakalı Başkanlığımıza ulaşan şikayetler hakkında Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımız müfettişlerince tahkikat yapılmıştır. Tahkikat sonucunda bazı acentelerle alakalı adli makamlara suç duyurusunda bulunulmuştur. Adli makamlar tarafından suça karışan şahıslar hakkında adli süreç devam etmektedir. Konu bu kadar açık olmasına rağmen Halk TV isimli medya kuruluşunda art niyetli hareket edilerek ve büyük bir çarpıtma ile 'Diyanet'te hicaz yolsuzluğu' şeklinde sunulmuştur. Halbuki tam aksine, söz konusu usulsüzlüğü ortaya çıkaran ve yargıya intikal ettiren Diyanet İşleri Başkanlığımızdır. Başkanlığımız, başlatılan adli süreci takip etmektedir."

Etiketler : halk tv gündem Diyanet İşleri Başkanlığı
Romantik yaz akşamı

Romantik yaz akşamı
'Emre'li açılış

'Emre'li açılış
Zerrin Özer efsanesi özlenmiş

Zerrin Özer efsanesi özlenmiş
Milano'da moral yürüyüşü

Milano'da moral yürüyüşü
Dr. Mert hayatımıza neşe katacak

Dr. Mert hayatımıza neşe katacak
Ebru'dan yürek burkan kutlama

Ebru'dan yürek burkan kutlama
Sertab'la interaktif konser

Sertab'la interaktif konser
Tamer Karadağlı'ya övgü yağdırdı

Tamer Karadağlı'ya övgü yağdırdı
Cihangir'de terör estirdi

Cihangir'de terör estirdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX