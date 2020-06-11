  • BIST
    108891
  • Dolar
    6,8047
  • Euro
    7,6791
  • Altın
    373,3220
İstanbul
18 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Terör örgütü DEAŞ'ın sözde valisi yakalandı
Suriye'nin Baas rejimine karşı 'azami baskı' siyaseti uygulamanın tam vakti
Twitter'dan yeni uygulama! Okumadan paylaşmak yasak
İsrail'in toprak gasbında son perde!
Kovid-19 salgını sürecinde insani yardım ve Kızılaycılık
Üst üste dikkat çeken hamleler! Türkiye'nin savaştaki yeri sağlamlaştı
İstanbul'un göbeğindeki kazıda tarihi kalıntılar çıktı
17 Aralık kumpasında verilen cezalar onandı!
Pantsirleri SİHA'lar tarafından vurulan Rusya'dan S-400 siparişi
Bilim insanları 15 trilyon atomu birbirine bağladı
Diyanet'ten hac açıklaması
14 gün karantina kalktı
İşgalci İsrail'in zulmü devam ediyor
Meteorolojiden 4 il için dolu uyarısı
Otellerdeki Kovid-19 tedbir maliyetleri fiyatlara yansıtılmayacak
Yargıtay Derik Kaymakamı Safitürk'ün şehit edilmesi davasında Mesutoğlu'nun cezasını onadı
Özel gereksinimli öğrencilere müjde
İslam ekonomisi ve finansının nabzı bu konferansta atacak
Fin pilot Bottas Mercedes takımında yola devam edeceğinden emin
Kuzey Kore ABD'ye meydan okudu! Dilini tut
Metin Topuz davasında karar
KKTC'deki Kapalı Maraş ile ilgili gelişme: Yıl sonuna açılabilir
AKOM, İstanbul için uyarı verdi!
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı OSB'lere destek için kamu spotu hazırladı
11 Haziran 2020 Perşembe 15:13:00 - Güncelleme:11 Haziran 2020 Perşembe 15:14:00

Diyanet'ten hac açıklaması

ABONE OL

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, "Suudi Arabistan makamlarından 2020 haccının kriterleri, şartları, süresi, yaş aralığı, sağlık durumları, kotanın değişip değişmeyeceği, azalıp azalmayacağı noktasında tarafımıza herhangi bir resmi açıklama gelmemiştir." dedi.

Bircan, Suudi Arabistan'ın Kovid-19 salgını nedeniyle bu yılki hac ziyaretine "yüzde 20 kontenjan sınırlaması" getirdiğine ilişkin basında yer alan iddialara yönelik AA muhabirine açıklamada bulundu.

İslam'ın beş şartından biri olan hac ibadetinin ümmet ve kardeşlik bilincini geliştirip pekiştirdiğini belirten Bircan, hac yapmak için bu yıl 2 milyon 300 bin civarında kişinin ön kayıt yaptırdığını söyledi.

Bircan, bu yıl hacca gideceklerin belirlenmesi için 9 Ocak'ta kura çekiminin yapıldığını hatırlatarak, haccın meşakkatli bir ibadet olduğunu kaydetti.

Haccın diğer ibadetlere göre önemli farklarından birinin sağlık olduğuna dikkati çeken Bircan, ilgili şartları taşıyanların hac ibadetini yapma sorumluluğu taşıdığını söyledi.

Bircan, hac ibadetinin yapıldığı Suudi Arabistan'da normalleşme dönemi kapsamında bazı şehirlerde sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını anımsatarak, Mekke-i Mükeremme'de belirli saatler dışında sokağa çıkma yasağının sürdüğünü ifade etti.

"HACI ADAYLARININ VE ÜLKELERİNİN DURUMUNU YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Bircan, Kabe-i Muazzama'nın Kovid-19 ile mücadele kapsamında ibadete kapatıldığını ancak kısıtlı sayıda kişiyle cuma ve vakit namazlarının kılındığını belirterek, dünyanın dört bir yanından gelecek hacı adaylarının ve onların ülkelerindeki salgın durumunu yakından takip ettiklerini dile getirdi.

Süreci doğru yönetebilmek açısından her kararı ve durumu ince eleyip sık dokuduklarını vurgulayan Bircan, şunları söyledi:

"Haccın pandemi ve Kovid-19 ortamında yapılıp yapılamayacağı veya yapılacaksa hangi şartlarda yapılacağı, kota kısıtlamasının gelip gelmeyeceği, hacı adaylarından sağlık durumu belgesinin alınıp alınmayacağı, belli bir yaş aralığının olup olmayacağı, hac süresinin kısaltılıp kısaltılmayacağı gibi durumlar önümüzde beklemektedir. Suudi Arabistan makamlarından 2020 haccının kriterleri, şartları, süresi, yaş aralığı, sağlık durumları, kotanın değişip değişmeyeceği, azalıp azalmayacağı noktasında tarafımıza herhangi bir resmi açıklama gelmemiştir.

Bircan şöyle devam etti:

"2020 hac organizasyonunda konaklama türleri, yaş aralığı, hac süresinin ne kadar olacağı gibi kriterleri Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı belirleyecek. Başkanlık olarak hacı adaylarımızın hak kaybına uğramamaları, doğru kararları almak ve doğru kararları uygulamak temel felsefemizdir. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığından herhangi bir karar çıktığı takdirde, Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulumuza bu kararları tavsiye edeceğiz, tartışacağız, değerlendireceğiz ve akabinde kamuoyuyla 2020 haccı hakkındaki genel kanaatimizi açıklayacağız."

Hacı adaylarının biraz daha sabırlı olmalarını isteyen Remzi Bircan, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılacak açıklamayı beklemeleri tavsiyesinde bulundu.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER