Diyanet fetva verdi! Kira artışı yüzde 25'ten fazla olmamalıdır

Trabzon'da isminin açıklanmasını istemeyen bir kiracı, ev sahiplerinin kanuni zorunluluk gereği yüzde 25 oranında zam yapması gerekirken daha yüksek oranlarda zam yaptığını belirterek Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulundan fetva talebinde bulundu. Başvuruyu inceleyen Kurul, kira artışının kamu tarafından verilen oranı geçmemesi gerektiği yönünde fetva verdi. Açıklamada şöyle denildi; Fakihlerin piyasada suiistimaller olduğu, karaborsacıların devreye girerek halkı mağdur ettikleri, özellikle halkın zaruri ihtiyaçları sayılabilecek ticari faaliyetlerde aşırı bir şekilde suni fiyat artışları yaşandığı durumlarda, kamu otoritesinin fiyatlara müdahale yetkisini kabul etmişlerdir. (Merğinani, el-Hidaye, 4/378) Buna göre; kira artışı hakkında ilgili mevzuatta belirtilen üst sınıra, hem ev sahibinin hem de kiracının riayet etmesi gerekmektedir.