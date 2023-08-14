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14 Ağustos 2023 Pazartesi 13:53:00 - Güncelleme:14 Ağustos 2023 Pazartesi 13:53:00

Diyanet, sosyal medyadaki paylaşımlarına ilişkin Halil Konakçı hakkında inceleme başlattı

Kaynak: AA

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Diyanet İşleri Başkanlığı, sosyal medyadaki paylaşımlarına ilişkin İstanbul'un Pendik ilçesindeki Uluçınar Camisi İmamı Halil Konakçı hakkında inceleme başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Başkanlık tarafından, son günlerde sosyal medyadaki bazı paylaşımları nedeniyle din görevlisi Halil Konakçı hakkında inceleme yapılacak.

Etiketler : diyanet işleri başkanlığı sosyal medya halil konakçı
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