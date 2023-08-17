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17 Ağustos 2023 Perşembe 14:35:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2023 Perşembe 14:35:00

Diyanet, Malatya'da camide çekilen "yakışıksız video" ile ilgili inceleme başlattı

Kaynak: AA

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Diyanet İşleri Başkanlığı, Malatya'nın Hekimhan ilçesindeki Köprülü Mehmet Paşa Camisi'nde çekilen ve sosyal medya mecralarında paylaşılan görüntülere ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, "Söz konusu yakışıksız videonun, caminin halılarının değiştirildiği 30 Haziran 2019 tarihinden önce çekildiği anlaşılmıştır. Cami mehabetini rencide eden görüntülere ilişkin Başkanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : Diyanet İşleri Başkanlığı 30 Haziran 2019 tarihi Cami mehabetini rencide
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