Diyanet, Malatya'da camide çekilen "yakışıksız video" ile ilgili inceleme başlattı

Diyanet, Malatya'da camide çekilen "yakışıksız video" ile ilgili inceleme başlattı

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, "Söz konusu yakışıksız videonun, caminin halılarının değiştirildiği 30 Haziran 2019 tarihinden önce çekildiği anlaşılmıştır. Cami mehabetini rencide eden görüntülere ilişkin Başkanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.