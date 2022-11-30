Diyanet, "kripto varlıklar ve NFT"yi fıkhi açıdan ele aldı
Kaynak: AA
Din İşleri Yüksek Kurulu'nca İstanbul'da düzenlenen toplantıda uzmanlar kavramsal ve teknik sunum yaptı.
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, "Kripto Varlıkların Fıkhi Açıdan Değerlendirilmesi" toplantısı düzenledi.
İstanbul'da Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Abdurrahman Haçkalı'nın başkanlığındaki toplantıda, kripto varlıklar bütün yönleriyle ele alındı.
Dört oturum halinde düzenlenen toplantıda, konular fıkhi açıdan değerlendirilmeden önce, alan uzmanları kavramsal ve teknik sunumlar yaptı.
İlk oturumda, "Kripto Varlıkların Mahiyeti", ikinci oturumda, "Hukuki, İktisadi ve Fıkhi Açıdan Kripto Varlıklar", üçüncü oturumda, "Kripto Varlık Aracı Kuruluşları ve Fıkhi Değerlendirmesi" ve dördüncü oturumda "Akıllı Sözleşmeler ve NFT'lerin Kullanımının Fıkhi Değerlendirmesi" müzakere edildi.
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