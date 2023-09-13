Diyanet İşleri Başkanlığının Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği değişti

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğin 5'inci maddesinin (b) bendinde "Atanmalarında dini öğrenim şartı esas alınan unvanlar bakımından, itikat, ibadet, tavır ve hareketlerinin İslam törelerine uygun olduğu şeklinde ortak bir nitelik taşımak" şeklinde değişiklik yapıldı.

Aynı yönetmeliğin 6'ncı maddesinde yer alan "üç yıl görev yapmış" ibaresi "en az beş yıl görev yapmış" olarak değiştirildi.

En az üç yılı eğitim görevlisi unvanında olmak kaydıyla, vaiz, dengi veya üstü sayılan görevler için, toplam on yıl veya ilahiyat fakültelerinde öğretim üyesi olarak en az on yıl görev yapma şartı getirildi.

Başkanlık bünyesinde eğitim görevlisi olarak atanabilmek için en az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olup dini yüksek ihtisas merkezinde eğitimini tamamlamak veya ilahiyat alanında doktora yapmak gerekecek.

Dini musiki, kıraat gibi özel yetenek gerektiren alanlardaki alımlarda en az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olma şartı getirilirken, eğitim görevlisi kadrolarının yüzde 10'una kadar yapılacak dini yükseköğrenim dışındaki alımlarda ise lisans mezunu olup yüksek lisans çalışmasının tamamlanması istenecek.

Dini ihtisas merkezi müdürü olarak atanabilmek için, en az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak, en az üç yılı eğitim görevlisi unvanında olmak kaydıyla Başkanlıkta vaiz, dengi veya üstü sayılan görevlerde toplam yedi yıl veya ilahiyat fakültelerinde öğretim üyesi olarak en az yedi yıl görev yapmak, ihtisas kursu belgesine sahip olmak ve ilahiyat alanında yüksek lisans veya doktora yapmak gerekecek.

Kur'an eğitim merkezi müdürü olarak atanabilmek için ise en az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak, en az üç yıl Kur'an kursu öğreticisi unvanında olmak kaydıyla Başkanlıkta sekiz yıl görev yapmış olmak, hafız olmak, pedagojik formasyon belgesine sahip olmak şartları aranacak.

Diyanet Akademisi müdür yardımcısı olarak atanabilmek için en az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak ve Diyanet Akademisinde eğitim görevlisi olma maddeleri eklendi.

Aynı yönetmeliğin 12'nci maddesindeki "tashih-i huruf" ibaresinden sonra gelecek şekilde "hüsn-i tilavet" ibaresi ilave edildi.