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28 Aralık 2022 Çarşamba 09:35:00 - Güncelleme:28 Aralık 2022 Çarşamba 09:35:00

Diyanet İşleri Başkanlığının 6 bin 200 din görevlisi alım ilanı Resmi Gazete'de

Kaynak: AA

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Diyanet İşleri Başkanlığının 6 bin 200 sözleşmeli Kur'an kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin kayyım alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

İlana göre, Diyanet İşleri Başkanlığının taşra teşkilatında 4/B sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilmek amacıyla 2022 KPSS B grubu puan sırası esas alınarak ilan edilen boş pozisyonların üç katı kadar aday arasından Başkanlıkça yapılacak sözlü sınav sonucuna göre, Diyanet Akademisine aday din görevlisi olarak 1300 Kur'an kursu öğreticisi (kadın), 4 bin 600 imam hatip ve 300 müezzin kayyım alımı yapılacak.

Başvurular 26 Aralık ile 6 Ocak tarihleri arasında "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak. Adayların ön başvurularını onaylatmak için aynı tarihler arasında herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne şahsen müracaat etmeleri gerekecek.

Adayların 2022 yılı KPSS'den lisans mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları için KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olması gerekiyor.

Sözlü sınavlar, Ankara, Antalya, Bursa, Bolu, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Tekirdağ, Trabzon, Samsun, Şanlıurfa, Rize, Van ve Yozgat'ta yapılacak.

Adayların sözlü sınavda başarılı sayılması için en az 70 puan alması şartı aranacak. Sınav tarihi, başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak hazırlıkların ardından ilan edilecek.

Başvuru şartları ve işlemlerine ilişkin bilgilere Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinden ulaşılabilecek.

Etiketler : diyanet diyanet işleri başkanlığı resmi gazete istihdam
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