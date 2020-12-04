Cuma namazı kılınacak mı?

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04 Aralık 2020 Cuma 11:45:00 - Güncelleme:04 Aralık 2020 Cuma 11:46:00

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan son dakika Cuma namazı açıklaması

Kaynak: AA

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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından son dakika Cuma namazı açıklaması yapıldı. Açıklamada koronavirüs salgını sürecinde nasıl bir işleyiş olacağına dair detaylar bildirildi.

Din İşleri Yüksek Kurulu, Kovid-19 salgını sürecinde kış mevsiminin olumsuz hava şartlarında kılınacak Cuma namazına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada; kış mevsiminin olumsuz hava şartlarında ve koronavirüs salgınının yoğun yaşandığı şu günlerde, Cuma namazı için yer bulamayan vatandaşların hem kendilerini hem de cemaati tehlikeye sokmamaları gerektiği vurgulandı. Vatandaşların bunun yerine evde öğle namazı kılmalarının yerinde olacağı şu ifadelerle belirtildi:

"Camide mesafe şartını sağlayacak şekilde yer bulamayanların hem kendilerini hem de cemaati tehlikeye atacak şekilde içeriye girmeleri doğru değildir. Bu şekilde Cuma namazını kılamayan kişilere, diğer meşru mazeretlerde olduğu gibi, öğle namazını kılmak farz olmaktadır."

Söz konusu kamuoyu açıklamasında, bulaşıcı hastalıkların, cemaat namazlarının farz olma durumunu düşüren bir mazeret olduğu da kaydedildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı duyurunun tamamı ise şu şekilde:

Etiketler : Din İşleri Yüksek Kurulu KORONA CUMA NAMAZI
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