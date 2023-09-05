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05 Eylül 2023 Salı 14:40:00 - Güncelleme:05 Eylül 2023 Salı 14:40:00

Diyanet İşleri Başkanlığı 5 öğretmen, 2 çocuk gelişimcisi alacak

Kaynak: AA

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Diyanet İşleri Başkanlığı, merkez teşkilatında açık bulunan pozisyonlara sözlü sınav sonucuna göre 5 öğretmen, 2 çocuk gelişimcisi alacak.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 15 Eylül saat 16.30'a kadar "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden müracaat edebilecek.

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının üç katı aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dahil, sözlü sınava çağrılacak.

Sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 puan alma şartı aranacak.

Etiketler : Kamu Personel Seçme Sınavı Diyanet İşleri İş Başkanlığı Sınav Sonucu
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