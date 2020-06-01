Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan yeni normal dönem açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kovid-19 tedbirlerine ilişkin, "Ülke olarak bu süreçte gösterdiğimiz hassasiyeti şimdi de yeni normal dönemde devam ettirmek için maske, mesafe ve imanın yarısı temizliğe devam edelim." ifadesini kullandı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Dünyanın salgınla mücadelesinde en önemli ilke, Peygamberimizin 'Salgın hastalık bulunan yere girmeyiniz, böyle bir yerde iseniz oradan çıkmayınız.' hadisi oldu. Ülke olarak bu süreçte gösterdiğimiz hassasiyeti şimdi de yeni normal dönemde devam ettirmek için maske, mesafe ve imanın yarısı temizliğe devam edelim."
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