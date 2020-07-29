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29 Temmuz 2020 Çarşamba 11:01:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2020 Çarşamba 11:19:00

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Müslüman dini liderlere Ayasofya mektubu

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Müslüman dini liderlere Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması dolayısıyla mektup gönderdi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, mektubunda, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden dirilişlerinden birini yaşadığını belirterek, tekrar camiye döndürülmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Erbaş, her Müslüman gibi kendisinin de bu değişiklikten duyduğu coşkun heyecanı ve mutluluğu paylaşmak istediğini kaydetti.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin tarihi geçmişine değinen Erbaş, "Ayasofya, İstanbul'a ait en kadim yapı olmasının yanında, aynı zamanda bu coğrafyanın yaklaşık 15 asırlık tarihine de yakinen şahit olan bir şaheserdir." değerlendirmesinde bulundu.

Müslümanların 86 yıldır Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne olan özlemlerine işaret eden Erbaş, Türkiye'deki her Müslümanın kalbinde bir Ayasofya sevdasının var olageldiğini ve bu sebeple de yıllarca, tekrar mabede dönüştürülmesi için yürüyüşler düzenlendiğini, piyesler tertip edilip şiirler yazıldığını vurguladı.

Müslümanların Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne kavuşmasından dolayı yaşadığı sevince değinen Başkan Erbaş, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Hamdolsun bugün Ayasofya'nın fetreti sona ermiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetiyle artık Allah'a secde edilecek bir mekana dönüştürülmüştür.

İnşallah Ayasofya'nın dirilişi, Mescid-i Aksa'nın da özgürlüğe kavuşmasının habercisi olacaktır. Onun bu dirilişi, inşallah, mazlum ve mahzun müminler için geleceğe dair bir ümit kaynağı, adalet, merhamet ve ahlak temelinde yükselen medeniyetimizin yeniden yükselişinin de ilk işareti olacaktır."

Müslüman dini liderlerin yaklaşan Kurban Bayramı'nı da tebrik eden Erbaş, "Zatıalinizle birlikte en kısa zamanda Ayasofya'da saf tutmayı ümit ediyor, en kalbi selam ve saygılarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

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