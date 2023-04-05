Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Mescid-i Aksa'ya baskına tepki
Kaynak: AA
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail'in yaptıklarından hesap sorulması için İslam dünyasını ve uluslararası kamuoyunu harekete geçmeye ve güçlü tavır ortaya koymaya davet etti.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yayımladığı mesajda, İsrail tarafından Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya yönelik baskını ve ibadet edenleri hedef alan saldırıları lanetledi.
Mescid-i Aksa'nın kutsiyetini hiçe sayan, "türlü zorbalıklarla" Müslümanların canına kasteden bu zihniyete son verilmesi gerektiğini belirten Erbaş, "İbadet özgürlüğüne, mabetlerin kutsiyetine ve insan haklarına düşman olan İsrail'in tüm zorbalıklarının hesabının sorulması için İslam dünyasını ve uluslararası kamuoyunu harekete geçmeye ve güçlü bir tavır ortaya koymaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.
- "Togg'u İMECE uydusu, E5000 elektrikli lokomotif ve Hürjet ile taçlandıracağız"
- Bahçeli'den İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınına tepki
- Dışişleri: Türk hava sahası Süleymaniye uçuşlarına kapatıldı
- Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın'dan İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına ilişkin açıklama
- "Müslüman kardeşlerimize yönelik şiddeti ve yasaklamaları kınıyorum"
- RTÜK'ten yayın ilkelerini ihlal eden medya kuruluşlarına idari para cezası