VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da sona eriyor"
Kahramanmaraş sallanmaya devam ediyor
"Hiçbir Adıyamanlı kardeşimizi mağdur etmeyeceğiz"
"Bölgemizin, insanımızın derdi ve sıkıntısı bitene kadar durmayacağız"
"81 ilimizin tamamında dönüşüm seferberliği içerisindeyiz"
İsrail, tarihindeki en büyük kaoslardan birine sahne oluyor
27 Mart 2023 Pazartesi 17:45:00 - Güncelleme:27 Mart 2023 Pazartesi 17:45:00

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan fitre ve zekat açıklaması

Kaynak: AA

ABONE OL

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Din İşleri Yüksek Kurulunun aldığı kararla zekat mükellefi Müslümanların zekatlarını kalıcı konutlar için verebileceklerini bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Din İşleri Yüksek Kurulunun aldığı kararla zekat mükellefi Müslümanların zekatlarını kalıcı konutlar için verebileceklerini bildirdi.

Diyanetten yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Din İşleri Yüksek Kurulunun deprem gibi olağanüstü durumlarda ramazandan önce de fitrelerin verilebileceğine ilişkin karar aldığını hatırlattı.

Depremde ihtiyaç olduğunu ve fitrelerin deprem mağduru vatandaşlar için verilmesi gerektiğini vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti:

"Müslümanlar zekatlarını genelde ramazandan ramazana verirler. Bunu bir teamül haline getirmişlerdir. Vatandaşlarımızdan 'Acaba zekatlarımızı kalıcı konutların yapılabilmesi için verebilir miyiz?' şeklinde sorular geldi. Normalde zekatı kişinin günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir şekilde vermek gerekiyor ama şimdi bir zaruret durumu var. İnsanlar evlerini kaybetmiş, bu evlerinin bir an önce yapılması gerekiyor. Din İşleri Yüksek Kurulumuzun aldığı kararla zekat mükellefi Müslümanlar zekatlarını kalıcı konutlar için verebilirler. Bu kalıcı konutları AFAD vasıtasıyla devletimiz yapıyor."

Diyanetin fitrenin asgari miktarını belirlediğini ancak bu miktarın yukarısına doğru bir sınırın olmadığını vurgulayan Erbaş, bu durumun zekat için de geçerli olduğunu belirtti.

Erbaş, hac kuralarına kayıtlı 2 milyon 500 bin hacı adayının olduğunu, 30 Mayıs itibarıyla ilk kafileyi göndereceklerini vurguladı.

Etiketler : ali erbaş fitre zekat

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX