Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, üç ayların başlangıcı dolayısıyla mesaj yayımladı
Kaynak: AA
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yarın başlayacak recep, şaban ve ramazan aylarını kapsayan üç aylar dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Mesajında, üç ayların insanları kendileriyle yüzleştirdiğini, muhasebe, tövbe ve yenilenme fırsatı verdiğini aktaran Diyanet İşleri Başkanı Erbaş; Regaip, Miraç ve Kadir gecelerinin önemine de dikkati çekti.
"Kuşkusuz bu mevsimden hakkıyla istifade edebilmenin yegane yolu, sarsılmaz bir iman, kayıtsız bir teslimiyet ve samimi bir gayretten geçmektedir." ifadelerini kullanan Erbaş, üç aylarla rahmet, bereket ve mağfiret iklimine girildiğini kaydetti.
Üç ayların eşsiz bir fırsat olarak görülüp manevi atmosferden azami derece istifade etmenin yollarının aranması gerektiğini belirten Erbaş mesajını şöyle tamamladı:
"Bu vesileyle idrak ettiğimiz üç ayların hayırların fethine ve şerlerin define vesile olmasını temenni ediyorum. Müslümanların birlik ve beraberliği, yeryüzünün barış ve huzuru için dua ediyorum. Yüce Rabb'imiz, bu mübarek gün ve gecelerde yaptığımız dualar hürmetine bizleri, alem-i İslam'ı ve tüm insanlığı her türlü afetten, musibetten ve kötülükten muhafaza eylesin. Bizleri hem dünyada hem de ahirette rahmet, bereket, af ve mağfiretine nail eylesin."
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