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23 Mart 2023 Perşembe 09:10:00 - Güncelleme:23 Mart 2023 Perşembe 09:10:00

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ramazan dolayısıyla mesaj yayımladı

Kaynak: AA

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ramazan dolayısıyla mesaj yayımladı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ramazanın Türkiye'ye, İslam alemine, insanlığa huzur ve selamet getirmesi temennisinde bulundu.

Erbaş, ramazan dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Rahmet ayı Ramazan-ı Şerif'in hanelerimize, ülkemize, İslam alemine, insanlığa huzur ve selamet getirmesini temenni ediyor, yapacağımız ibadetlerin ruhlarımıza sükunet, gönüllerimize letafet, kalplerimize ve zihinlerimize feraset kazandırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Etiketler : ali erbaş türkiye islam alemi ramazan mesaj

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