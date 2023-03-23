Ramazan dolayısıyla mesaj yayımladı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ramazanın Türkiye'ye, İslam alemine, insanlığa huzur ve selamet getirmesi temennisinde bulundu.

Erbaş, ramazan dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Rahmet ayı Ramazan-ı Şerif'in hanelerimize, ülkemize, İslam alemine, insanlığa huzur ve selamet getirmesini temenni ediyor, yapacağımız ibadetlerin ruhlarımıza sükunet, gönüllerimize letafet, kalplerimize ve zihinlerimize feraset kazandırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.