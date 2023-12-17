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17 Aralık 2023 Pazar 11:15:00 - Güncelleme:17 Aralık 2023 Pazar 11:15:00

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Mazlumlara Dua, Filistin'e Vefa" buluşmasına katıldı

Kaynak: AA

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durmasının Müslümanların birliğine ve beraberliğine bağlı olduğunu belirterek, "Kanın durması, zulmün durması, katliamın durması bizim gücümüze bağlı. Bizim daha çok güçlenmemiz lazım" dedi.

Beykoz'daki Hz. Yuşa Camii'nde "Mazlumlara Dua, Filistin'e Vefa" Sabah Namazı Buluşması'na katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, namazın ardından cemaate hitap etti.

Allah'ın insanoğlunu yeryüzünde yarattığını, insanı aklıyla baş başa bırakmayarak peygamberler gönderdiğini dile getiren Erbaş, "İsrailoğulları'na hakikati göstermek, onları sırat-ı müstakime davet etmek için gönderilen Hazreti Yuşa'nın ismini taşıyan bu camide buluşmamızın, birlikte ibadet etmemizin sembolik bir anlamı vardır. Çünkü rivayetlerden öğrendiğimize göre o Hazreti Musa'nın yanında ona yardımcı olan bir gençtir ve İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden birisi olduğu tahmin edilmektedir" diye konuştu.

Erbaş, İsrailoğullarının bazı peygamberleri öldürdüklerini, bazılarına eziyet ettiklerini söyledi.

"DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE KATLİAM YAPIYORLAR, SOYKIRIM YAPIYORLAR"

Cenabıallah'ın "Hiçbir kavme, hiçbir topluluğa peygamber göndermedikçe azap etmeyiz." şeklinde buyurduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Hazreti Musa ve pek çok peygamber İsrailoğulları'na gönderilmiştir. Onların azgınlıklarına karşı mücadele edip Allah'ın yoluna davet etmek için gönderilmişlerdir. Biz her namazımızda Fatiha Suresi'ni okuyoruz. 'Ya Rabbi bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Nimet verdiğin kimselerin yoluna yani peygamberlerin yoluna nimet verilen kimseler, peygamberler, Allah dostları, Allah'ın yolunda yürümüş, bir ömür geçirmiş, ömrü boyunca hakikati tebliğ etmiş kimselerin yoluna bizi ulaştır.' diye dua ediyoruz. Allah'ın gazabına uğramışların ve azıp sapmışların yoluna değil."

O gün nasıl zulmedildiyse bugün de Gazze'de masum insanlara zulmedenin İsrailoğulları ve Yahudiler olduğuna dikkati çeken Erbaş, "Dünyanın gözü önünde bu zalim kavim geçmişte nasıl ki peygamberliğe, nasıl ki iyi insanlara zulmettilerse, Kur'an-ı Kerim'de bunlar çok açık bir şekilde yazıyor, bugün de aynı şeyi yapıyorlar. Dünyanın gözü önünde yapıyorlar. Katliam yapıyorlar, soykırım yapıyorlar. Halbuki onlara soykırımı bugün işbirlikçileri olan Siyonist Hristiyanlar yaptı" ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Yahudilere karşı soykırımı inkar etmenin Avrupa'da cezaya tabi olduğunu belirtti.

Haçlılar'ın 1492 yılında Endülüs'te katliam yaptığını aktaran Erbaş, "Oradan, katliamdan kurtulabilen Yahudilere kim sahip çıktı, Osmanlılar, Müslümanlar. Onun için işte bu kavmin kıymeti azgınlık yapmak, peygamberlerine karşı çıkmak, gerekirse katletmek. Masum, bebek demeden bugün gördüğümüz gibi ve dünyanın gördüğü gibi Filistin'de katliam yapmak" değerlendirmesini yaptı.

Erbaş, Gazze'deki zulmün engellenmesinin Müslümanların birliğine ve beraberliğine bağlı olduğunu dile getirdi.

"Kanın durması, zulmün durması, katliamın durması, bizim gücümüze bağlı. Bizim daha çok güçlenmemiz lazım" diyen Erbaş, devlet ve millet olarak birliği ve beraberliği korumak gerektiğinin altını çizdi.

"SESİMİZİ HER ZAMAN DUYURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Mehmet Akif Ersoy'un kurtuluş mücadelesi döneminde cami kürsülerinde "Safahat" eserinde yer alan şiirleri okuduğunu anlatan Erbaş, şunları kaydetti:

"Bu bir kurtuluş mücadelesidir. 'Bugün Anadolu sınırları içerisinde olanlarla ilgilenelim. Onun dışarısında ne olursa olsun' demek Müslümanca bir yaklaşım değildir. Peygamber Efendimizin Hadis-i Şerifi'ne aykırı davranmaktır. Peygamberimiz ne buyuruyor? 'Müslümanlar bir vücudunu azaları gibidir.' Vücudun herhangi bir azasında bir acı, sancı olsa bir diken batsa nasıl bütün vücut bundan ızdırap duyarsa, dünyanın neresinde olursa olsun, kaldı ki bizim topraklarımızda çok uzak da değil, 10 asır boyunca beraber olduğumuz, 15 asırdır da İslam toprağı olan Kudüs'te, Filistin'de yapılan bir mezalime duyarsız kalmak mümkün mü? Onun için sesimizi her zaman duyurmaya devam edeceğiz."

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş konuşmasının ardından İsrail'in saldırısına uğrayan Gazzeliler için cemaatle birlikte dua etti.

Etiketler : ali erbaş israil gazze filistin soykırım
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