Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kardeşlerimizin yanındayız

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yaptığı açıklamada, Diyarbakır Dini Yüksek İhtisas Merkezinde deprem mağduru vatandaşları ağırladıklarını ve sıcak yemek ikramında bulunduklarını bildirdi.

Devlet ve millet olarak yaraların hep birlikte sarılacağını kaydeden Erbaş, "Türkiye Diyanet Vakfı mobil mutfağımızda hazırladığımız sıcak yemekleri deprem mağduru kardeşlerimize ikram ettik. Din görevlilerimiz ve Türkiye Diyanet Vakfı görevlilerimizle birlikte maddi ve manevi olarak kardeşlerimizin yanındayız." ifadesini kullandı.