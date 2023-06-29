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29 Haziran 2023 Perşembe 12:00:00 - Güncelleme:29 Haziran 2023 Perşembe 12:00:00

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik eyleme onay verilmesini lanetledi

Kaynak: AA

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik eyleme onay verilmesini lanetledi.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Mübarek Kurban Bayramı'nda İsveç'te yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik yapılan aşağılık eyleme onay verilmesini şiddetle lanetliyorum. İsveç ve Batılı ülkeleri Müslümanlara, toplumsal barışa ve insanlığa düşman olan bu hastalıklı zihniyeti koruma altına almaktan vazgeçmeye davet ediyor, olayların faillerine yönelik somut yaptırımların hayata geçirilmesini bekliyoruz."

Etiketler : Erbaş Mübarek Kurban Bayramı İsveç
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