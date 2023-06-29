Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik eyleme onay verilmesini lanetledi

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Mübarek Kurban Bayramı'nda İsveç'te yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik yapılan aşağılık eyleme onay verilmesini şiddetle lanetliyorum. İsveç ve Batılı ülkeleri Müslümanlara, toplumsal barışa ve insanlığa düşman olan bu hastalıklı zihniyeti koruma altına almaktan vazgeçmeye davet ediyor, olayların faillerine yönelik somut yaptırımların hayata geçirilmesini bekliyoruz."