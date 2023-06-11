VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Bak paylaştı! Başkan Erdoğan'la basketbol maçı yaptılar
Sarallar suç örgütünün lideri gözaltında
Genel Başkanlığı'na aday mısınız?' sorusuna manidar cevap!
Başkan Erdoğan'ın ziyaretini bu sözlerle yorumladı: Emsalsiz ilişkinin önemini teyit ediyor
Türkiye'ye çağrıda bulundu: Müzakereye hazırız
"Milletimiz CHP zihniyetini istemedi"
11 Haziran 2023 Pazar 17:32:00 - Güncelleme:11 Haziran 2023 Pazar 17:32:00

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, hafızlığını tamamlayan 71 öğrenciye icazetnamelerini verdi

Kaynak: AA

ABONE OL

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sakarya'da hafızlığını tamamlayan 71 öğrenciye icazetnamelerini verdi.

Adapazarı ilçesindeki Karaosman Kur'an Kursu'nda eğitimlerini tamamlayan 46 erkek hafızın icazetname törenine katılan Erbaş, burada yaptığı konuşmada, Allah'ın hafızlar vasıtasıyla Kur'an-ı Kerim'i koruduğunu söyledi.

Kur'an-ı Kerim'in indiği andan itibaren günümüze kadar bir kelimesi ve harfinin değişmeden gelmesinde hafızların önemli rolüne dikkati çeken Erbaş, "Bugün yeryüzünde bir Mushaf kalmasa binlerce, milyonlarca gözünü kapatıp Mushaf'ı hattata yazdırabilecek nitelikte hafızlarımız var. Sadece ülkemizde 200 bine yakın icazetnameli hafızımız var. Dünyanın pek çok ülkesinde milyonu aşan hafızlara sahip İslam ülkeleri var." dedi.

Erbaş, hafızlardan lise ve üniversite eğitimlerini tamamlamalarını isteyerek, icazetnameleri Osmanlı'daki örneklerine uygun hazırladıklarını ifade etti.

"HAYATIMIZI KUR'AN'A GÖRE TANZİM EDELİM"

Erbaş, daha sonra Akyazı ilçesindeki Pazarköy Şehit Ömer Atmaca Kur'an Kursu'nda hafızlığını tamamlayan 25 kız öğrenci için Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi'nde düzenlenen icazetname törenine katıldı.

Aileleri tarafından taç giydirilen kız öğrencilerin zor süreci geride bıraktığını belirten Erbaş, hocaları ve aileleri tebrik ederek, hafızlara ömürlerinin sonuna kadar Kur'an-ı Kerim'i anlatmalarını tavsiye etti.

Erbaş, vatandaşlardan Kur'an kurslarına verilen desteğe devam etmelerini talep ederek, "Kur'an-ı başımıza taç yapalım ama hayatımızı Kur'an'a göre tanzim edelim. Nesillerimiz, çocuklarımız, gençlerimiz Kur'an'ın aydınlığından istifade etsin. Çünkü Kur'an, insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için indirilmiştir." şeklinde konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Osman Şahin'in dua ettiği törenlere, İl Müftüsü Mehmet Aşık ve protokol üyeleri de katıldı.

Etiketler : ali erbaş diyanet diyanet işleri
Adanalılar buluştu

Adanalılar buluştu
Asker tıraşı yaptırdı

Asker tıraşı yaptırdı
Düğün hazırlığı

Düğün hazırlığı
Kuşkan'a ‘En iyi aktör' ödülü

Kuşkan'a ‘En iyi aktör' ödülü
Sahnede Güneş açtı

Sahnede Güneş açtı
Dudaklarımı küçültecektim

Dudaklarımı küçültecektim
Tekneden sahneye indi

Tekneden sahneye indi
Dördüncü yıl kutlaması

Dördüncü yıl kutlaması
‘Sahibinden Satılık' ilanda

‘Sahibinden Satılık' ilanda

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX