Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, hafızlığını tamamlayan 71 öğrenciye icazetnamelerini verdi

Adapazarı ilçesindeki Karaosman Kur'an Kursu'nda eğitimlerini tamamlayan 46 erkek hafızın icazetname törenine katılan Erbaş, burada yaptığı konuşmada, Allah'ın hafızlar vasıtasıyla Kur'an-ı Kerim'i koruduğunu söyledi.

Kur'an-ı Kerim'in indiği andan itibaren günümüze kadar bir kelimesi ve harfinin değişmeden gelmesinde hafızların önemli rolüne dikkati çeken Erbaş, "Bugün yeryüzünde bir Mushaf kalmasa binlerce, milyonlarca gözünü kapatıp Mushaf'ı hattata yazdırabilecek nitelikte hafızlarımız var. Sadece ülkemizde 200 bine yakın icazetnameli hafızımız var. Dünyanın pek çok ülkesinde milyonu aşan hafızlara sahip İslam ülkeleri var." dedi.

Erbaş, hafızlardan lise ve üniversite eğitimlerini tamamlamalarını isteyerek, icazetnameleri Osmanlı'daki örneklerine uygun hazırladıklarını ifade etti.

"HAYATIMIZI KUR'AN'A GÖRE TANZİM EDELİM"



Erbaş, daha sonra Akyazı ilçesindeki Pazarköy Şehit Ömer Atmaca Kur'an Kursu'nda hafızlığını tamamlayan 25 kız öğrenci için Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi'nde düzenlenen icazetname törenine katıldı.

Aileleri tarafından taç giydirilen kız öğrencilerin zor süreci geride bıraktığını belirten Erbaş, hocaları ve aileleri tebrik ederek, hafızlara ömürlerinin sonuna kadar Kur'an-ı Kerim'i anlatmalarını tavsiye etti.

Erbaş, vatandaşlardan Kur'an kurslarına verilen desteğe devam etmelerini talep ederek, "Kur'an-ı başımıza taç yapalım ama hayatımızı Kur'an'a göre tanzim edelim. Nesillerimiz, çocuklarımız, gençlerimiz Kur'an'ın aydınlığından istifade etsin. Çünkü Kur'an, insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için indirilmiştir." şeklinde konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Osman Şahin'in dua ettiği törenlere, İl Müftüsü Mehmet Aşık ve protokol üyeleri de katıldı.