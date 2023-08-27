Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, GKRY'deki cami saldırısını kınadı
Kaynak: AA
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Limasol kentindeki Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camii'ne yönelik saldırıyı şiddetle kınayarak, olayın faillerinin bir an önce tespitini ve yargıya sevk edilmesini beklediklerini belirtti.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, GKRY'nin Limasol kentinde camiye yapılan saldırıyı şiddetle kınadı.
Geçmişte Güney Kıbrıs'ta farklı camilerde yaşanan saldırıların artarak devam etmesinin, körüklenmek istenen İslam düşmanlığının açık bir göstergesi olduğunu kaydeden Erbaş, "Mabetlerimizi ve ortak yaşama kültürünü hedef alan bu tür saldırıların faillerinin bir an önce tespit edilerek yargıya sevk edilmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
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