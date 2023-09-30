"Doğru dini bilgiyi en güzel şekilde veren ülke, bizim ülkemizdir"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Doğru dini bilgiyi en güzel şekilde veren ülke, bizim ülkemizdir

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Türkiye Dinler Tarihi Derneği işbirliğiyle düzenlenen "1. Türkiye Dinler Tarihi Kongresi"ne yurt içi ve dışından katılım sağlayan akademisyenlerle bir araya geldi.

Burada konuşan Erbaş, hem hizmet içi hem de hizmet öncesi eğitim yapan 33 Diyanet Akademisi Dini İhtisas Merkezinin bulunduğunu, eğitim merkezlerinin sayısını 55'e çıkaracaklarını belirtti.

Hizmet içi eğitimin önemine vurgu yapan Erbaş, şunları kaydetti:

"Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki Türkiye'de hem ilahiyat fakültelerimizde hem imam hatip liselerimizde hem de Diyanet İşleri Başkanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında, Kur'an kurslarımız, eğitim merkezlerimizde, doğru dini bilgiyi en güzel bir şekilde veren ülke, bizim ülkemizdir. Yani aşırılıklardan uzak, hurafelerden uzak, Kur'an ve sünnet çizgisinde bir eğitimi her zaman önceliyoruz."

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığında yüksek lisans ve doktora yapanların sayısının da arttığına dikkati çekerek, 10 yılda ilahiyat fakültelerine, doktorasını bitirmiş 250 hoca gönderdiklerini, Diyanet İşleri Başkanlığının aynı zamanda ilahiyat fakültelerini de besleyen bir özelliğe sahip olduğunu ifade etti.

Diyanet Akademisinin ilmi yönünü daha da güçlendirmeye yönelik çalışmalar yaptıklarını aktaran Erbaş, "Kur'an, Arapça, Tefsir, Hadis, Fıkıh, Kelam, Akaid, Tasavvuf" gibi eğitimlerin yanı sıra akademiye "Din Eğitimi, Din Sosyoloji, Din Psikolojisi, Dinler Tarihi" hocaları da alacaklarını bildirdi.

Başkanlığın yurt dışı çalışmalarına da değinen Erbaş, "2 bin 500 kadar yurt dışında personelimiz, hocamız var. 140'a yakın ülkede temsilcimiz var. Türkiye Diyanet Vakfımız eliyle 149 ülkeye ulaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

"MİSAFİR ÖĞRENCİLERE EĞİTİM"



Uluslararası İlahiyat Programıyla Türkiye'de, Diyanet Vakfının burslarıyla okuyan misafir öğrencilerin olduğunu kaydeden Erbaş, bu öğrencilerin birer davetçi olarak, İslam'ı daha güzel bir şekilde doğdukları ülkelerin dilleriyle anlatmalarını önemsediklerini vurguladı.

Erbaş, düzenledikleri İl Müftüleri Toplantılarına ilahiyat fakültelerinden ve Milli Eğitim Bakanlığından heyetler davet edip, çalışma komisyonu kurduklarını da belirterek, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar 7 çalıştay yaptık. 8'inci çalıştayımızı önümüzdeki haftalarda yapacağız inşallah. Gerçekten çok faydalı oldu. İnşallah önümüzdeki çalıştaylarda, müzakerelerde bu çizgide hem Diyanet İşleri Başkanlığı hem ilahiyat fakülteleri daha verimli çalışmaları nasıl yapabilir, bunun da derdini taşıyoruz. İnşallah bu dert bizim daha iyi çalışmalar yapmamıza vesile olur. Katkı sunan hocalarımıza, araştırmacılarımıza teşekkür ediyorum."

Programa, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan ile İnsan Kaynakları Genel Müdürü Akif Pusmaz'ın yanı sıra yurt içinden 54 farklı ilahiyat fakültesinden akademisyen, yurt dışından dinler tarihi, din eğitimi, din sosyolojisi gibi alanlarda çalışmalar yapan araştırmacılar ve akademisyenler katıldı.