Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, depremzedelerle iftarda bir araya geldi

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca depremzedeler için başkanlık yerleşkesinde iftar programı düzenlendi.

İftar sonrasında dua edildi ve Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Erbaş, yaptığı konuşmada, iftara katılan depremzedelere teşekkür etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin tarihteki en büyük afetlerden biri olduğunu, depremzedelerin acısını hissettiklerini vurgulayan Erbaş, devlet ve millet olarak büyük bir gayretin içinde olunduğunu belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığının depremlerin yaşandığı ilk anlardan bu yana depremzedelerin yanında olduğunu anımsatan Erbaş, "Deprem bölgesi dışındaki il müftülerimizi deprem bölgesindeki illerimize görevlendirdik. İmamlarımız, müezzinlerimiz, vaizlerimiz, Kur'an kursu öğretmenlerimiz hepsi depremlerin yaşandığı illere akın ettiler. Şimdiye kadar 50 bin hocamızla alanda hizmet yürüttük." ifadelerini kullandı.

İslam inancında tedbir, tevekkül ve duanın çok önemli olduğunu vurgulayan Erbaş, "Tedbirimizi alacağız. Afetlere karşı tedbir almak ne demek hepimiz biliyoruz. Ev, bina yapanlar sağlam yapacak, sağlam zeminlere yapacak, sonra tevekkül edeceğiz." diye konuştu.

Afetlerde vefat edenlerin şehitlik mertebesine ulaştığını dile getiren Erbaş, hem ölüm hem de hayatın imtihan olduğunu sözlerine ekledi.