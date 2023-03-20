"Bu yılın ramazan temasını 'Ramazan ve Dayanışma' olarak belirledik"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bu yılın ramazan temasını "Ramazan ve Dayanışma" olarak belirledik

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, bu yıl ramazan ayına farklı bir burukluk içerisinde girdiklerini, ülkenin asrın en büyük depremleri ve afetlerle sarsıldığını söyledi.

Bu nedenle bu yıl ramazan ayının özel bir anlam ve önem ifade ettiğini dile getiren Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maruz kaldığımız afet ve felaketlerin sonuçlarına dair toplumsal bir duyarlılık oluşturmak için bu yılın ramazan temasını 'Ramazan ve Dayanışma' olarak belirledik. Ramazan ayı boyunca yapacağımız programlarla toplumsal dayanışma bilincini güçlendirerek depremzede kardeşlerimizin yaralarını sarma hususundaki duyarlılığın devam ettirilmesini hedefliyoruz. Asil milletimiz, tarih boyunca olduğu gibi bugün de yardımlaşma ve dayanışma ahlakının en güzel örneklerini ortaya koymaktadır. Milletimiz, yaşadığımız asrın felaketi karşısında büyük bir dayanışma örneği sergilemiştir. Tarihin en büyük sınavlarından birini yaşayan milletimiz, aynı zamanda tarihin en büyük fedakarlıklarından birini ortaya koymuştur."

"YARDIM FAALİYETLERİNİ HIZ KESMEDEN DEVAM ETTİRMELİYİZ"



Erbaş, afetlerin meydana geldiği ilk günlerde yüksek duyarlılık ve özveriyle adeta bir iyilik yarışına dönüşen yardımlaşma seferberliğinin bir zaman sonra zayıflayabildiğini aktardı.

Yardım faaliyetlerinin hız kesmeden devam ettirilmesi gerektiğini vurgulayan Ali Erbaş, "Dayanışma şuurumuzu diri tutmalı, güçlendirmeli, maddi ve manevi desteklerimizle kardeşlerimizin yanında olmaya devam etmeliyiz. Özellikle Allah'ın mümin kullarına bir ikramı olan ramazan ayında zekat, fitre, sadaka ve iftar sofralarımızla iyiliği ve bereketi çoğaltmanın gayreti içerisinde olmalıyız." dedi.

ÖZEL İRŞAT PROGRAMLARI İCRA EDİLECEK



Erbaş, ramazan ayının aynı zamanda bir ahlak ve karakter eğitim mektebi olduğunu, bu yüzden gençlerin, çocukların ramazanın manevi havasını doyasıya yaşamalarını önemsediklerini ifade etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak ramazan hazırlıklarını bu anlayışla sürdürdüklerinin altını çizen Erbaş, şunları kaydetti:

"Cami görevlilerimiz başta olmak üzere bütün hocalarımız, büyük bir heyecan ve samimiyetle bu güzel ana hazırlanıyor. Başta çocuklarımız olmak üzere aile fertlerimizle birlikte camilerimizdeki sohbetlere, mukabelelere ve teravih namazlarına katılarak ramazanın manevi havasını hep birlikte teneffüs edeceğiz inşallah. Ramazan hizmetlerimiz büyük bir titizlikle sürdürülecek. Ülkemizin tamamında ve özellikle deprem bölgesinde manevi destek hizmetleri ve özel irşat programları icra edilecek. Mukabeleler okunacak, ramazan ve dayanışma konusu kapsamlı bir şekilde ele alınacak. Yine müftülüklerce uygun görülen cami ve mescitlerde hatimle teravih namazı kıldırılacak."

Millet olarak içinden geçilen bu zor günlerde yapılacak yayınlara, konuşulacak konulara özel bir hassasiyet gösterilmesinin önem arz ettiğini anlatan Ali Erbaş, yapılan programların, insanların doğru bilgiyle buluşmasına hizmet etmesi, aydınlatıcı, birleştirici ve yapıcı olması gerektiğini vurguladı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Hurafelerden, ajitasyondan ve dışlayıcı tavırlardan kesinlikle uzak durulmalıdır. Özellikle bireysel ve toplumsal psikolojiyi olumsuz etkileyen, yaraların sarılmasına ve acıların teskin edilmesine katkısı olmayan her türlü tutum ve davranıştan özenle kaçınılmalıdır. Müslüman kimliğinin ayrılmaz parçası olan nezaket, zarafet ve itidalden uzak bir üslupla konuşmanın, sırf daha çok izlensin, daha fazla takip edilsin düşüncesiyle sansasyonel söylemlerde bulunmanın kimseye fayda sağlamayacağı açıktır." diye konuştu.

"2,5 MİLYONDAN FAZLA İNSANIMIZA YARDIM ULAŞTIRMAYI HEDEFLİYORUZ"



Erbaş, iyiliği yeryüzüne egemen kılma ülküsüyle yola çıkan Türkiye Diyanet Vakfı ile "Kardeşliğimiz Zekatla Bereketlensin Beklenen Sensin" temasıyla bir proje yürüttüklerini de aktardı.

Vakfın bu yıl ramazan boyunca milletin desteğiyle 81 il ve tüm ilçelerde bu ayın manevi iklimini yaşatacağını anlatan Erbaş, şunları kaydetti:

"Her yıl kurduğumuz ve milyonlarca kardeşimize açtığımız iyilik sofralarını bu yıl da kuracağız. Özellikle deprem bölgesindeki 11 ilimizde iftar ve sahur sofralarına daha çok ağırlık vereceğiz. Türkiye Diyanet Vakfı olarak bu ramazanda ilk etapta 100 bin gıda kolisi, 100 bin hijyen paketi, 150 bin alışveriş yardım kartı, 1 milyon iftar-sahur ikramı ve 50 bin bayramlık kıyafet dağıtarak 2,5 milyondan fazla insanımıza yardım ulaştırmayı hedefliyoruz. Hayırseverlerimizin bağışlarıyla birlikte yardımlarımızı arttırarak sürdüreceğiz. Ramazan ayı boyunca 'Hediyem Kur'an Olsun' kampanyası kapsamında 25 bin Kur'an-ı Kerim'i deprem bölgesinde ve 81 ilde kardeşlerimize ulaştıracağız."

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmak isteyenlerin ramazan boyunca bağışlarını "www.tdv.org" ve "bagis.tdv.org" adreslerinden ya da banka hesaplarından yapabileceğini söyledi.

Bağışçıların tüm GSM operatörlerine bağlı faturalı ve faturasız hatlardan "FİTRE" veya "FİDYE" yazıp 2177'ye SMS göndererek de bağışta bulunabileceklerini bildiren Erbaş, bir SMS ücretinin, bir fitre veya fidye bedeli olan 70 lira olduğunu kaydetti.