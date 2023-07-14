Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bozguncuların karşısında dimdik durduk

Erbaş, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) kampüsünde bulunan Gülhane Camisi'nde cuma namazı öncesi yaz Kur'an kursu öğrencilerini ziyaret etti.

Erbaş'ı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Ankara İl Müftüsü Hasan Çınar, Keçiören İlçe Müftüsü Hasan Limon karşıladı. Girişte bulunan çocuklar Erbaş'a çiçek takdim etti.

Erbaş da Kur'an eğitimi alan öğrencilerle tanışan ve görevlilerden çocukların durumları ve kursa devamlılıklarıyla ilgili bilgi aldı.



Yaz tatilini Kur'an-ı Kerim öğrenerek değerlendiren çocuklara ve eğiticilerine teşekkür eden Erbaş, kurs öğrencisi Halit Musab Keçeci'den de Kur'anı Kerim dinledi.

"2,5 MİLYON ÖĞRENCİ CAMİLERİMİZDE KURSA DEVAM EDİYOR"



Öğrencilerde kısa süre içinde kaydedilen ilerlemeyi görmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Erbaş, "Camimizin altında hem 4-6 yaş grubundaki küçük çocuklarımız hem de ilk ve ortaokul öğrencileri çok güzel bir eğitim alıyorlar. 3 Temmuz itibarıyla Türkiye'deki bütün camilerimizde yaz Kur'an kurslarımız başladı. Kayıtlar devam ediyor, 2,5 milyona yakın çocuğumuz camilerimizde kursa devam ediyor." diye konuştu.

Birçok kişinin temel dini eğitimini Kur'an kurslarında aldığını ifade eden Erbaş, "Bu bir fırsattır, imkandır. Bir yaştan sonra öğrenmek de zorlaşıyor. Kur'an-ı Kerim'i bu yaşlarda öğrenmek daha kolay." dedi.

Erbaş, şunları kaydetti:

"Bizim çocuklarımız çok zeki. Bu sınıflarda derse giren hocalarımız birer anne, baba şefkatiyle çocuklarımıza kolaylaştırarak, tam Peygamber efendimizin "kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız" metodunu da takip ederek kısa zamanda temel dini bilgileri verme noktasında büyük bir başarı elde ediyorlar. Her yaz Kur'an kursu sonunda yaptığımız değerlendirmelerde bunu görüyoruz ve hocalarımıza bu başarılarından dolayı teşekkür ediyoruz. İnşallah amacımız sadece sayı değil nitelik. Gün geçtikçe kurslarımızda niteliğin de arttığını görüyoruz. Hem Kur'an-ı Kerim'i hem de temel dini bilgileri öğrenme konusunda yaz Kur'an kurslarımızın ülkemizde en büyük fonksiyonu üstlenen eğitim süreci olduğunu düşünüyorum."

Türkiye genelinde geçen seneye kıyasla kurslara katılımın arttığını belirten Erbaş, "Sezon sonuna kadar yaz Kur'an kurslarımızdan istifade edenlerin sayısı 4 milyon civarında olacaktır diye düşünüyorum." diye konuştu.

"DİN SAMİMİYETTİR, İSTİSMAR İHANETTİR"



Ziyaretlerinin ardından cuma namazını kıldıran Erbaş, "Din samimiyettir, istismar ihanettir" içerikli hutbesinde İslam'ın özünün samimiyet olduğunu belirtti.

İmanı kemale erdirenin de samimiyet olduğunu vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti:

"Yapıp ettiklerimizi ahiret sermayesine dönüştüren samimiyettir. İyiliği anlamlı kılan samimiyettir. Bilgiye değer katan samimiyettir. Allah Resulü'nün "Din, samimiyettir" hadisini şiar edinenler, istikamet üzere bir ömür yaşamaya gayret ederler. Ahde vefa gösterirler. Doğru sözlü ve dürüst olurlar kimseyi aldatmazlar. Adaletten, hak ve hakikatten asla ayrılmazlar. Kul ve kamu hakkına riayet ederler."

Allah'ın rızasından uzaklaştıran kötülüklerden birinin istismar olduğunu ifade eden Erbaş, "İstismar, insanların inançlarını, duygularını ve zaaflarını kişisel çıkarlara alet etmektir. Dinimizin yüce değerleriyle insanları aldatmaktır. Maddi ve manevi imkanları sömürerek güç elde etmektir. Hasılı istismar, Allah'a, Kur'an'a, Peygamber'e, insana ve topluma ihanettir." dedi.

İstismarcı insanların amacının Allah rızası olmadığını söyleyen Erbaş, onların İslam'ı şahıslar üzerine inşa ettiğini belirtti.

7 yıl önce 15 Temmuz gecesinde, Türkiye'nin birliğinin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından hedef alındığını anımsatan Erbaş, "Ancak o gece, Rabb'imizin yardımı yine bizimleydi. Millet ve devlet el ele vererek, bozguncuların karşısında dimdik durduk. Destansı bir direnişle dahili ve harici hainlerin emellerini boşa çıkardık." ifadelerini kullandı.

"DAKİKA DAKİKA 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ"



Cuma namazının ardından Erbaş ve beraberindekiler cami önünde bulunan "Dakika Dakika 15 Temmuz Darbe Girişimi" isimli fotoğraf sergisini inceledi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından hazırlanan sergide, darbe girişiminin başladığı saatten itibaren o gece yaşanan gelişmeler fotoğraflarla aktarıldı.