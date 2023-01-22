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22 Ocak 2023 Pazar 09:45:00 - Güncelleme:22 Ocak 2023 Pazar 09:45:00

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Birbirimizin inancına, kitabına, ırkına saygı göstermeliyiz

Kaynak: TRT Haber

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Birbirimizin inancına, kitabına, ırkına, mezhebine saygı göstererek yaşamak zorundayız" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Hacı Bayram-ı Veli Camii'ndeki sabah namazı programına katıldı.

Ardından vatandaşlara sabah namazını kıldırdı. Namaz sonrası Fetih Suresi okundu.

Erbaş, sözü İsveç'te yaşananlara getirdi:

"Farklı inançlardan olan insanların kutsal olarak kabul ettikleri kitaplarının dokunulmazlığı vardır. Hangi mezhepten olursanız olun bir arada yaşamanın en önemli şartlarından birisi de insanların birbirlerinin inançlarına, mezheplerine, ırklarına, renklerine saygı göstermelerinden geçmektedir"

Etiketler : ali erbaş islam düşmanlığı fetih suresi
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