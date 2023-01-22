Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Birbirimizin inancına, kitabına, ırkına saygı göstermeliyiz
Kaynak: TRT Haber
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Birbirimizin inancına, kitabına, ırkına, mezhebine saygı göstererek yaşamak zorundayız" dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Hacı Bayram-ı Veli Camii'ndeki sabah namazı programına katıldı.
Ardından vatandaşlara sabah namazını kıldırdı. Namaz sonrası Fetih Suresi okundu.
Erbaş, sözü İsveç'te yaşananlara getirdi:
"Farklı inançlardan olan insanların kutsal olarak kabul ettikleri kitaplarının dokunulmazlığı vardır. Hangi mezhepten olursanız olun bir arada yaşamanın en önemli şartlarından birisi de insanların birbirlerinin inançlarına, mezheplerine, ırklarına, renklerine saygı göstermelerinden geçmektedir"
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