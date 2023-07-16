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16 Temmuz 2023 Pazar 17:11:00 - Güncelleme:16 Temmuz 2023 Pazar 17:11:00

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ahlaklı gençlerden mahrum kalan toplumlar umudunu yitirirler

Kaynak: AA

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, depremzede öğrencilerin yaz kampı programında açıklamalarda bulundu. Erbaş, ""Bizim ahlaklı gençlerimize ihtiyacımız var. Toplumumuzun daha iyi noktalara gelmesine katkı sağlayacaksınız. Sizler bizim umudumuzsunuz. Ahlaklı gençlerden mahrum kalan toplumlar umudunu yitirirler. Ama biz umutluyuz, sizler varsınız." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Deprem yaşayan kardeşlerimizin, sizlerin yanında idik. Bugün de sizlerin yanındayız. Yarın da hep sizin yanınızda olacağız inşallah. Çünkü biz sizi çok seviyoruz." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) işbirliğinde 2016'dan bu yana yürütülen "Yazımda Kardeşlik Var" yaz kampı programı, bu yıl 11 ili etkileyen deprem bölgesinden öğrencilerin katılımıyla İstanbul'da yapıldı.

Büyük Çamlıca Camisi Konferans Salonu'nda düzenlenen kampın kapanışında İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Programda kampa katılan öğrencilerin İstanbul'daki etkinlik ve gezilerine ilişkin görüntüler izlenerek, şiirler ve ilahilerin okundu.

Öğrencilerin tiyatro gösterisi de sahnelediği programda sorulan soruları bilen öğrencilere hediyeler verildi.

Programın kapanış konuşmasını yapan Erbaş, kardeşliğin insanlara Allah'ın bir emri olduğunu, bu yüzden kampın adının "Yazımda Kardeşlik Var" olarak belirlendiğini söyledi.

İslam Peygamberi Hz. Muhammed'in de kardeşlik ve güzel ahlakın önemini öğrettiğini anlatan Erbaş, "Her birinizin bulunduğunuz ortamlarda, öncelikle ailenizde iyiliği yapan, iyilik yolunda koşan, kötülükten uzak duran ahlaklı gençler olarak yer almanızı arzu ediyoruz." diye konuştu.

"AHLAKLI GENÇLERDEN MAHRUM KALAN TOPLUMLAR UMUDUNU YİTİRİRLER"

Hz. Peygamber'in "İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır." hadis-i şerifini aktaran Erbaş, "Bizim ahlaklı gençlerimize ihtiyacımız var. Toplumumuzun daha iyi noktalara gelmesine katkı sağlayacaksınız. Sizler bizim umudumuzsunuz. Ahlaklı gençlerden mahrum kalan toplumlar umudunu yitirirler. Ama biz umutluyuz, sizler varsınız." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin deprem bölgesinde şehit olan kardeşleri bulunduğunu belirten Erbaş, "Sizin yakınlarınız, bizim yakınlarınızdır." diyerek, vefat edenlere Allah'tan rahmet diledi.

Erbaş, yaralı depremzedeleri ziyaret ettiklerine değinerek, onlar için ellerinden geleni yapmaya gayret ettiklerini anlattı.

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak depremin ilk günü bölgeye ulaştıklarını aktaran Erbaş, "Deprem yaşayan kardeşlerimizin, sizlerin yanında idik. Bugün de sizlerin yanındayız. Yarın da hep sizin yanınızda olacağız inşallah. Çünkü biz sizi çok seviyoruz. Son nefesimize kadar birliğimiz, beraberliğimiz devam edecek inşallah. Rabbim her türlü afetten, depremden selden, felaketlerden hepimizi, milletimizi, vatanımızı, devletimizi muhafaza eylesin inşallah." diye konuştu.

Prof. Dr. Erbaş, kampa katılan öğrencilerin ulaşımını üstlenen Türk Hava Yollarına da teşekkür etti.

Etiketler : Ali Erbaş Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Türkiye Diyanet Vakfı
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