29 Mart 2022 Salı 11:18:00 - Güncelleme:29 Mart 2022 Salı 11:29:00
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan teravih namazı açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Ramazan ayı boyunca irşat faaliyetlerimizi büyük oranda yüz yüze gerçekleştireceğiz. Beş vakit namazda olduğu gibi teravih namazı da camilerimizde cemaatle kılınacaktır." açıklamasında bulundu.
Son Dakika Haberleri.. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ramazan ayı boyunca beş vakit namazda olduğu gibi teravih namazı da camilerimizde cemaatle kılınacaktır.