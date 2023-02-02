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02 Şubat 2023 Perşembe 12:16:00 - Güncelleme:02 Şubat 2023 Perşembe 12:16:00

Diyanet, İslamiyet'i seçenler için 4 dilde rehber hazırladı

Kaynak: AA

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Diyanet İşleri Başkanlığı, İslam'ı tanıyıp araştırmak isteyen ve yeni Müslüman olanların, 30 kitaptan oluşan "İhtida Seti" ile İslam'ı sahih kaynaklardan, doğru şekliyle öğrenmelerine destek veriyor.

Dünyanın farklı bölgelerinde İslam'a ilgi duyan, okumak, öğrenmek isteyen ve Müslüman olanların sayısı artıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı da İslam'a ihtida edenlere yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, ilk kez okuyanlar için kolaylık olması açısından okuma sırasına göre listelenen ve iki kategoriye ayrılan İhtida Seti hazırladı.

Birinci kategoride, Kur'an-ı Kerim başta olmak üzere İslam hakkında merak edilen soruların cevaplandığı ve İslam'ın temel iman ile inanç esaslarını anlatan kitaplar yer alıyor.

İkinci kategoride ise yeni Müslüman olmuş kişinin ibadet ve sosyal hayatına yön verecek fıkıh, siyer, ahlak gibi temel konuları içeren kitaplar bulunuyor.

Almanca, İngilizce, Fransızca ve Rusça hazırlanan İhtida Seti'nin, İspanyolca, İtalyanca, Felemenkçe, Korece, Çince ve Japonca olmak üzere 6 dilde hazırlık çalışmaları devam ediyor.

"İSLAM'A GİRENLERE YÖNELİK ÖZEL ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYORUZ"

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Fatih Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazırladıkları yayınlarda İslam'a dair bilgileri tüm insanlığa ulaştırdıkları gibi İslam'a girenlere yönelik de özel çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Hazırladıkları yayınlarla yeni Müslüman olanlara rehberlik ettiklerini ve onları İslam hakkında bilgilendirdiklerini aktaran Kurt, "İstiyoruz ki Müslüman olan herkes mensup olduğu dinin hakikatlerini sağlam kaynaklardan sahih şekilde okuyup öğrensin. Mensubu bulunduğu dinin arzu ettiği, insan-ı kamile, iyi insan olma özelliğine erişsin ve iyiliğin yeryüzüne hakim olması noktasında gayretli ve fedakar bir birey olsun." ifadelerini kullandı.

ESERLERE DİJİTAL OLARAK ULAŞILABİLİR

Eserleri aynı zamanda yurt dışında yaşayan Türklere de ulaştırdıklarını belirten Kurt, bu vesileyle İslam'a ilgi duyanların bu eserlerle buluşmasına katkı sağladıklarını dile getirdi.

Kurt, İhtida Seti'nde yer alan eserlere "https://yayin.diyanet.gov.tr" adresinden dijital olarak da ulaşma imkanı bulunduğunu sözlerine ekledi.

Etiketler : diyanet işleri başkanlığı müslüman islamiyet rehber
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