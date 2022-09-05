Dışişleri'nden Yunanistan'a 'Batı Trakya Türkleri' tepkisi
Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'a Batı Trakya Türk Azınlığının kendi dini liderlerini seçme hakkına saygı göstermesi çağrısında bulundu.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yunanistan'dan, Batı Trakya Türk Azınlığının Lozan Barış Antlaşması başta olmak üzere, uluslararası anlaşmalarla teminat altına alınan kendi dini liderlerini seçme hakkına saygı göstermesini ve bu bağlamdaki baskılarını sonlandırmasını bekliyoruz."
- Dışişleri'nden Yunanistan'a 'Batı Trakya Türkleri' tepkisi
- 'Yunanistan dengimiz olmadığı için muhatabımız da değildir'
- Bakan Çavuşoğlu: Macron'un Türkiye ile ilgili ifadeleri son derece talihsiz
- Başkan Erdoğan'ın Balkan turu yarın başlıyor
- Kabine toplantısı sona erdi: Yunanistan'ın Ege'de artan tacizleri gündemde
- Başkan Erdoğan, Bosna- Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı ziyaret edecek