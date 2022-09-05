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Dışişleri'nden Yunanistan'a 'Batı Trakya Türkleri' tepkisi
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05 Eylül 2022 Pazartesi 23:21:00 - Güncelleme:05 Eylül 2022 Pazartesi 23:21:00

Dışişleri'nden Yunanistan'a 'Batı Trakya Türkleri' tepkisi

Kaynak: DHA

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Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'a Batı Trakya Türk Azınlığının kendi dini liderlerini seçme hakkına saygı göstermesi çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yunanistan'dan, Batı Trakya Türk Azınlığının Lozan Barış Antlaşması başta olmak üzere, uluslararası anlaşmalarla teminat altına alınan kendi dini liderlerini seçme hakkına saygı göstermesini ve bu bağlamdaki baskılarını sonlandırmasını bekliyoruz."

Etiketler : Dışişleri Bakanlığı Batı Trakya Türk Azınlığı Yunanistan
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