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30 Mayıs 2020 Cumartesi 15:12:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2020 Cumartesi 15:18:00

Dışişleri'nden Yunanistan'a Ayasofya yanıtı

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim okunmasına ilişkin açıklamalarına, "Türkiye, Ayasofya'nın ne dünya çapındaki abidevi niteliğine ne de 1972 UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme'ye aykırı hareket etmiştir." ifadeleriyle tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın Ayasofya'da Kuran-ı Kerim okunmasına ilişkin açıklamasına yanıt verdi. Aksoy, "Yunanistan'ı tarihsel komplekslerinden arınmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın, Ayasofya'da Kuran-ı Kerim okunmasıyla ilgili açıklamasına Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan yanıt geldi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Ayasofya’da her Kur’an-ı Kerim okunmasından sonra Yunanistan beyhude ve hiçbir sonucu olmayacak açıklamalar yapmaya devam etmektedir.

Avrupa’da minarelerden ezanların yükseldiği ve karşılıklı saygı ilkesinin öneminin anlaşıldığı bir dönemde, başkentinde cami bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Yunanistan’ın Ayasofya’da Kuran-ı Kerim okunmasından rahatsız olması bu ülkenin içinde bulunduğu psikolojinin anlaşılması açısından ibretliktir.

Kovid-19 salgınını bahane ederek Batı Trakya’da yüzyıllardır okunan ezanı susturmaya yeltenen çevrelerin çabaları hala hafızalarda tazedir.

Türkiye, Ayasofya’nın ne dünya çapındaki abidevi niteliğine, ne de 1972 UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme’ye aykırı hareket etmiştir.

Türkiye’nin bir miras unsuru olan İstanbul Tarihi Alanları’na gösterdiği titizlik ve özen sayesinde bu eserler bugünün nesillerine ulaşmıştır.

Ayasofya, Türkiye’nin ve insanlığın önemli bir değeri olarak kalacak ve korunmaya devam edilecektir. Yunanistan’ı tarihsel komplekslerinden arınmaya davet ediyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, son kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada İstanbul'un Fethi kutlamaları kapsamında, Ayasofya'da Fetih Suresi okunacağını açıklamasının ardından Yunan medyasında, “Erdoğan meydan okuyor, İstanbul’un düşüşünü kutlamak için dua edilecek”, “Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma...”, Helenizm’e karşı meydan okuma” cümlelerinin yer aldığı başlıklara yer verilmişti. 

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