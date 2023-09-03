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Dışişleri'nden Türk mezarlığına saldırı açıklaması: "Şiddetle kınıyoruz"
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03 Eylül 2023 Pazar 23:25:00 - Güncelleme:03 Eylül 2023 Pazar 23:25:00

Dışişleri'nden Türk mezarlığına saldırı açıklaması: "Şiddetle kınıyoruz"

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Dışişleri Bakanlığı, Batı Trakya'da bulunan Narlıköy'deki Türk azınlığın mezarlığındaki mezar taşlarının kimliği belirsiz kişiler tarafından kırılması eyleminin şiddetle kınandığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Batı Trakya'da bulunan Narlıköy'deki Türk azınlığın mezarlığındaki mezar taşlarının kimliği belirsiz kişiler tarafından kırılması eyleminin şiddetle kınandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Batı Trakya'da bulunan Narlıköy'deki Türk azınlığın mezarlığındaki mezar taşlarının haftasonu kimliği belirsiz kişiler tarafından kırılması eylemini şiddetle kınıyoruz. Sözkonusu menfur hadise hakkında Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı Genel Sekreteri tarafından yapılan ve soruşturma başlatıldığını belirten açıklamayı not ettik.

Faillerin biran önce yakalanarak yargı önüne çıkarılmalarını, hak ettikleri cezaya çarptırılmalarını ve olayın arkasında yatan nedenlerin aydınlatılmasını Yunan makamlarından bekliyoruz.

Narlıköy'de yaşayan soydaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, üzüntülerini paylaşıyoruz.

Avrupa genelinde artmakta olan İslam karşıtlığı çerçevesinde Müslümanların mezarlıklarının dahi hedef alınıyor olması, ortak insani değerlerimizin savunulması için verilmesi gereken mücadelenin önemini ve aciliyetini ortaya koymaktadır. Komşumuz Yunanistan'ı bu yönde gerekli tedbirleri almaya, benzer eylemlerin gelecekte yaşanmasını önlemeye ve Batı Trakya Türk Azınlığı'nın huzur ve güvenliğini temin etmeye çağırıyoruz.

Etiketler : Dışişleri Bakanlığı Batı Trakya Türkleri Yunanistan
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