VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri, Başkan Erdoğan'ı kutladı
Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüşecek
Siirt'te PKK'ya yönelik operasyonda 18 telsiz ve 2 patlatma düzeneği bulundu
BİM'e “Yılın İtibarlı İş Ortağı” ödülü
Aslı Baykal'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler
Küçük ortaklara teşekkür edip Özdağ'ı es geçti! Kılıçdaroğlu'na sert tepki
29 Mayıs 2023 Pazartesi 09:37:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2023 Pazartesi 09:37:00

Dışişlerinden, Türk balıkçı gemisine Suriye rejimi tarafından ateş açılmasına kınama

Kaynak: AA

ABONE OL

Bakanlık Bilgiç, Adana Karataş Limanı'ndan denize açılan "Mahmutcan-1" adlı Türk balıkçı teknesine uluslararası sularda seyrederken Suriye rejimi güvenlik güçlerine ait 2 gemiden ateş açılmasını ve bu şekilde 2 balıkçının hafif yaralanmasını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Türk balıkçı teknesine, uluslararası sularda Suriye rejimi güvenlik güçlerine ait gemiler tarafından ateş açılması hakkındaki soruya yanıt verdi.

Sözcü Bilgiç, "Adana Karataş Limanı'ndan denize açılan 'Mahmutcan-1' adlı Türk balıkçı teknesine uluslararası sularda seyrederken Suriye rejimi güvenlik güçlerine ait 2 gemi tarafından dün (28 Mayıs) ateş açılmasını ve bu şekilde 2 balıkçımızın hafif şekilde yaralanmasını, teknede maddi zarara sebebiyet verilmesini kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Bilgiç, uluslararası sularda meydana gelen ve Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasına konu olan bu müessif hadisenin takipçisi olacaklarını vurguladı.

Etiketler : dışişleri bakanlığı tanju bilgiç türk balıkçı teknesi suriye rejimi saldırı kınama
"Çocukları bırakıp tatile çıkacaklar"

"Çocukları bırakıp tatile çıkacaklar"
Güzeller buluşması

Güzeller buluşması
Ekranları özledim

Ekranları özledim
Rüya gibi defile

Rüya gibi defile
Aşk kısa sürdü

Aşk kısa sürdü
Düğün öncesi film hüsranı

Düğün öncesi film hüsranı
Bodrum'da tenis heyecanı

Bodrum'da tenis heyecanı
Disko kralı

Disko kralı
‘Masal' sevinci

‘Masal' sevinci

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX