VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Putin, Çin Savunma Bakanı Li Şangfu'yu Moskova'da kabul etti
"TSK'nın gücünü görmeyenler görecek ve duyacak"
Netanyahu'dan reform molası
Arap Birliği'nden Sudan çağrısı... "Çatışmaları bitirin"
MSB: 4 Mehmetçiğimiz Kilis Devlet Hastanesi'ne tahliye edildi
Brezilya'dan ABD'ye çağrı... Ukrayna savaşını cesaretlendirmeyin
16 Nisan 2023 Pazar 21:09:00 - Güncelleme:16 Nisan 2023 Pazar 21:09:00

Dışişleri'nden Sudan'daki Türk vatandaşlarına çağrı... Kapalı alanda kalın

Kaynak: AA

ABONE OL

Dışişleri Bakanlığı, durumun yakından takip edildiği Sudan'da yaşayan Türk vatandaşlarına kapalı alanlarda kalmaya devam etmeleri, acil durumlarda Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği ve Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi'ni aramaları çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Sudan'daki durumun yakından takip edildiği belirtildi.

Sudan'daki hava sahasının halihazırda kapalı olduğu anımsatan açıklamada, "Ülke genelindeki güvenlik durumu da seyahat için bu aşamada uygun değildir. Vatandaşlarımızın kapalı alanlarda kalmaya devam etmeleri yararlı olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Sudan'daki Türk vatandaşlarının acil durumlar için "+249 90 094 27 38" numaralı telefonla Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği ve "+90 312 292 29 29" numaralı telefonla Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi'ni arayabilecekleri kaydedildi.

- Sudan'daki kriz

Sudan'ın başkenti Hartum ve çeşitli şehirlerinde, dün sabah Sudan ordusu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında, HDK'nin tamamen orduya katılmasını öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, iki güç arasında sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Ülkedeki çatışmalarda 56 sivilin öldüğü, aralarında askerlerin de bulunduğu 595 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Etiketler : dışişleri sudan hartum
Saçlarına kına yaktı

Saçlarına kına yaktı
Kendime karşı acımasızım

Kendime karşı acımasızım
Albümü tamamlandı

Albümü tamamlandı
Babasının izinde

Babasının izinde
Oğlum Brad Pitt gibi

Oğlum Brad Pitt gibi
Ajdalı kutlama

Ajdalı kutlama
Romantik kutlama

Romantik kutlama
Beyazperde sevdası

Beyazperde sevdası
Kerem NFT dizisinde

Kerem NFT dizisinde

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX