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20 Ekim 2022 Perşembe 19:57:00 - Güncelleme:20 Ekim 2022 Perşembe 19:57:00

Dışişleri'nden Somali'deki terör saldırılarına kınama

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Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin Hiraan bölgesinde aralarında yerel yöneticiler, askerler ve sivillerin de bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Somali'deki terör saldırılarını kınadı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Somali'nin Hiraan bölgesinde gerçekleştirilen terör saldırılarında, aralarında yerel yöneticiler, askerler ve sivillerin bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Yaralıların bir kısmının tedavileri Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi'nde devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu terör saldırıları kınanırken, hayatlarını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilendi.

Yapılan açıklama şu ifadelerle sonlandırıldı:

"Bu menfur terör saldırılarını en güçlü şekilde kınıyor, hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınları ile dost ve kardeş Somali halkına ve Hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

Etiketler : Dışişleri Bakanlığı Somali terör saldırıları
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