Dışişleri'nden Şili'ye taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Şili'de meydana gelen yangın felaketlerinde hayatını kaybedenlerden büyük üzüntü duyulduğunu açıkladı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Şili halkına taziyeler iletildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Şili'de devam eden orman yangınlarında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden ve yaralanmasından büyük üzüntü duyuyoruz.

Dost Şili halkına ve Hükümetine taziyelerimizi iletiyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.