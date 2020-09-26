Dışişleri'nden Nijerya'daki saldırıya kınama
Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'da Borno Valisi'nin konvoyuna yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.
Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'nın Baga bölgesinde Borno Eyalet Valisi'nin konvoyuna yönelik düzenlenen terör saldırısını kınadı.
Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'nın Baga bölgesinde Borno Eyalet Valisi'nin konvoyuna yönelik düzenlenen terör saldırısını kınadı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Nijerya’nın Baga bölgesinde Borno Eyalet Valisi’nin konvoyuna yönelik terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırısını kınıyoruz. Nijerya halkı ve Hükümetine taziyelerimizi sunuyor, yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.
- Dışişleri'nden Nijerya'daki saldırıya kınama
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