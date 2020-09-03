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03 Eylül 2020 Perşembe 23:06:00 - Güncelleme:03 Eylül 2020 Perşembe 23:31:00

Dışişleri'nden NATO açıklaması: Türkiye ön koşulsuz diyaloğa hazırdır

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanlığı'ndan NATO'nun yaptığı açıklama üzerine Yunanistan ile ilgili çağrısını yineledi. Yapılan açıklamaya göre; "Doğu Akdeniz'de Türkiye ön koşulsuz diyaloğa hazırdır" ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan; "Yunanistan ile aramızdaki tüm meselelere, uluslararası hukuk çerçevesinde, adil ve hakkaniyete uygun kalıcı çözümler bulunması için, önkoşulsuz olarak diyaloğa hazır olduğunu bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isteriz" açıklaması yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, "İki ülke arasında NATO bünyesinde askeri-teknik nitelikteki görüşmelerin başlatılmasına matuftur" dedi.

Dışişleri Bakanlığı, NATO Genel Sekreteri'nin Türkiye ile Yunanistan arasında NATO bünyesinde teknik görüşmeler başlatılması açıklamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "NATO Genel Sekreteri Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimin azaltılması, deniz ve hava unsurları arasında istenmeyen kazaların önlenmesi için bir inisiyatif almıştır. Ülkemiz tarafından da desteklenen bu inisiyatif Genel Sekreterin bugün açıkladığı üzere, iki ülke arasında NATO bünyesinde askeri-teknik nitelikteki görüşmelerin başlatılmasına matuftur. Ayrıştırma (de-confliction) odaklı bu görüşmeler, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ikili meselelerin çözümüne değil, esasen iki ülke askeri makamları arasında evvelce ikili düzeyde de ele alınan düzenlemelerle alakalıdır. Yunanistan'ın NATO Genel Sekreteri'nin bu inisiyatifine destek vermesini bekliyoruz. Diğer taraftan, ülkemizin Yunanistan ile aramızdaki tüm meselelere, uluslararası hukuk çerçevesinde, adil ve hakkaniyete uygun kalıcı çözümler bulunması için, önkoşulsuz olarak diyaloğa hazır olduğunu bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isteriz" denildi.

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