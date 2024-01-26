Dışişleri'nden Lahey kararı sonrası açıklama: "Derhal ve tam olarak uygulanmalı"
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in UAD'de yargılandığı soykırım davasına ilişkin yaptığı açıklamada "Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD), İsrail'in Gazze'de yaşayan Filistin halkına yönelik saldırılarına ilişkin olarak bugün açıkladığı ihtiyati tedbir kararının İsrail tarafından derhal ve tam olarak uygulanmasını bekliyoruz." ifadelerine yer vedi.
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in UAD'de yargılandığı soykırım davasına ilişkin yaptığı açıklamada "Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD), İsrail'in Gazze'de yaşayan Filistin halkına yönelik saldırılarına ilişkin olarak bugün açıkladığı ihtiyati tedbir kararının İsrail tarafından derhal ve tam olarak uygulanmasını bekliyoruz." ifadelerine yer vedi.
Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarına İlişkin Açıkladığı İhtiyati Tedbir Kararı Hk. https://t.co/1nJZ4kN4DU pic.twitter.com/o0agzRCm6f— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) January 26, 2024
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