Dışişleri'nden Lahey kararı sonrası açıklama: "Derhal ve tam olarak uygulanmalı"

Dışişleri'nden Lahey kararı sonrası açıklama: "Derhal ve tam olarak uygulanmalı"

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in UAD'de yargılandığı soykırım davasına ilişkin yaptığı açıklamada "Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD), İsrail'in Gazze'de yaşayan Filistin halkına yönelik saldırılarına ilişkin olarak bugün açıkladığı ihtiyati tedbir kararının İsrail tarafından derhal ve tam olarak uygulanmasını bekliyoruz." ifadelerine yer vedi.