Dışişleri'nden Kazakistan'da başsağlığı

Bakanlık tarafından Twitter'da yapılan paylaşımda, Kazakistan'ın Abay bölgesinde 14 orman işçisinin yaşamını yitirmesine neden olan yangınlara dair haberin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.



Paylaşımda, "Hayatını kaybedenlerin yakınları ile dost ve kardeş Kazakistan hükümeti ve halkına başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.