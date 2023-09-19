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19 Eylül 2023 Salı 19:12:00 - Güncelleme:19 Eylül 2023 Salı 19:12:00

Dışişleri'nden Karabağ açıklaması

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Son Dakika Haberleri.. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, (Karabağ'daki askeri operasyon) Azerbaycan, kendi egemen toprakları üzerinde gerekli gördüğü tedbirleri almak durumunda kalmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, (Karabağ'daki askeri operasyon) Azerbaycan, kendi egemen toprakları üzerinde gerekli gördüğü tedbirleri almak durumunda kalmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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