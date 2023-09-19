Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, (Karabağ'daki askeri operasyon) Azerbaycan, kendi egemen toprakları üzerinde gerekli gördüğü tedbirleri almak durumunda kalmıştır" ifadeleri kullanıldı.
19 Eylül 2023 Salı 19:12:00 - Güncelleme:19 Eylül 2023 Salı 19:12:00
Dışişleri'nden Karabağ açıklaması
Son Dakika Haberleri.. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, (Karabağ'daki askeri operasyon) Azerbaycan, kendi egemen toprakları üzerinde gerekli gördüğü tedbirleri almak durumunda kalmıştır" ifadeleri kullanıldı.
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