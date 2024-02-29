Dışişlerinden İsrail'in kanlı saldırısına sert kınama: "Toplu yok etmenin delilidir!"
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığı, işgalci İsrail'in Nabulsi meydanındaki yardım bekleyen Filistinlileri katlettiği saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada "Gazzelileri açlığa mahkum eden İsrail'in, bu defa yardım kuyruğundaki masum sivilleri hedef alması, Filistin halkını bilinçli biçimde ve toplu olarak yok etmeyi hedeflediğinin delilidir." ifadelerine yer verdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de yardım bekleyen sivillere saldırısına ilişkin, "İsrail, Nabulsi meydanındaki Filistinlileri öldürerek, işlemekte olduğu insanlığa karşı suçlara bir yenisini eklemiştir. Gazzelileri açlığa mahkum eden İsrail'in, bu defa yardım kuyruğundaki masum sivilleri hedef alması, Filistin halkını bilinçli biçimde ve toplu olarak yok etmeyi hedeflediğinin delilidir." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi:
"İsrail, Gazze'deki askeri operasyona derhal son vermek zorundadır, ancak İsrail hükümeti bu kararı alabilecek sağduyu ve vicdana sahip değildir. Tüm dünya, Gazze'de yaşanan zulmün bölgenin de ötesinde küresel yansımaları olacak bir felakete dönüşmek üzere olduğunu görmelidir. Bu çerçevede, İsrail hükümeti üzerinde etkisi olan tüm kesimleri, Gazze'de yaşanan vahşeti durdurmaya çağırıyoruz."
- YARDIM BEKLEYEN FİLİSTİNLİLERİN ÖLDÜRÜLMESİ
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze kentinin güneyinde Reşid Caddesi'ndeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyenlere yönelik saldırısında 112 kişinin öldüğünü, 760 kişinin yaralandığını açıklamıştı.
İsrail güvenlik kaynakları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yardım tırlarının etrafını saran Filistinlilerin tırların geçişini sağlayan İsrail askerlerine "tehdit oluşturacak biçimde yaklaştığını" savunurken, İsrail askerlerinin duruma ateş açarak karşılık verdiğini itiraf etmişti.
Kaynaklar olayın soruşturulduğunu belirtirken, İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise "Gazze sakinlerinin tırların etrafını sardığı ve yardımları yağmalamaya başladığı, bazı Filistinlilerin itiş-kakış ve izdihamda yaralandığı" iddia edilmişti.
İsrail'in İnsani Yardım Bekleyen Sivillere Saldırısı Hk. https://t.co/xt6cursZ4G pic.twitter.com/kcasUfQTue— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) February 29, 2024
- İzmir açıklarında 105 düzensiz göçmen kurtarıldı
- Sisi ile Biden, "Gazze'de ateşkes çabalarını" görüştü
- Bakan Fidan'dan yoğun görüşme trafiği
- "Sözünü tutmuş biri olarak İstanbulluların karşısındayız"
- Türkiye'den İsrail'e sert kınama: "Toplu yok etmenin delilidir!"
- Diplomasinin kalbi: Antalya Diplomasi Forumu başlıyor!